Василий Орлов: «Выездные «Дни открытых дверей» — востребованный у людей и эффективный формат работы медиков»

191 человек побывал на приеме у врачей Амурского онкологического диспансера в ходе выездного «Дня открытых дверей», который прошел в Прогрессе в субботу. Было выполнено 47 маммографий, 56 ультразвуковых исследований, у 45 человек взяты мазки на цитологическое исследование.

В течение дня жители поселка могли пройти осмотры и получить консультации онкологов областного диспансера – хирурга, маммолога, акушера-гинеколога, уролога. А также пройти комплекс аппаратной и лабораторной диагностики: выполнить УЗИ органов и систем, маммографию, флюорографию, сдать кровь на онкомаркеры.

- Работа нашей выездной бригады направлена на выявление фоновой патологии и новых случаев злокачественных опухолей, в том числе видимых локализаций. Скрининг позволяет обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях, даже при отсутствии жалоб у пациентов, и своевременно подобрать эффективное лечение, - говорит главный врач Амурского онкодиспансера Алексей Побережский.

У девятерых жителей Прогресса специалисты обнаружили симптомы злокачественных новообразований, у 13 человек – фоновые патологии. Все они получили направления на дополнительное, углубленное обследование для уточнения диагноза и дальнейшего лечения.

- Вопрос повышения доступности медицинской помощи, ранней диагностики заболеваний, для Амурской области один из наиболее актуальных, особенно когда речь идет о небольших и отдаленных населенных пунктах. Выездные дни «Открытых дверей» медицинских организаций — востребованный у жителей и эффективный формат, который позволяет людям быстро и без затрат пройти обследование и получить консультацию узких специалистов. Такие формы работы будем поддерживать и развивать, — отметил губернатор Василий Орлов.

Президент РФ в недавнем послании Федеральному Собранию поставил задачу «с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов».

- В Амурской области профилактические медицинские осмотры, в том числе направленные на выявление онкопатологий, организовываются учреждениями здравоохранения во всех городах и районах. Так, в минувшую субботу Дни открытых дверей проходили в большинстве поликлиник региона. Жители смогли пройти медосмотр и ряд исследований на онкологические и другие заболевания. Пациенты, у которых выявлены патологии, будут направлены на доообследование. Такую работу, позволяющую сделать диагностику доступнее и оперативнее, мы будем проводить и в дальнейшем, - сообщила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.