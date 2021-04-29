Василий Орлов встретился с руководством Шимановского района и сельсоветов

Во время поездки в Шимановский район губернатор Приамурья Василий Орлов провел рабочую встречу с руководством муниципалитета.

Глава района Сергей Алипченко доложил губернатору о текущей ситуации. Так, на сегодня численность населения района составляет 4752 человека. В бюджет района за 2020 год налоговых и неналоговых доходов поступило в объеме 96,5 млн. рублей, что больше, чем в 2019 году, на 11,2 %. Среди «точек роста» - реализация целого ряда проектов в сфере сельского хозяйства. Так, в селе Базисном в 2018 и 2020 году реализовано два проекта по разведению КРС молочного направления и переработке молока. Похожие проекты сейчас воплощаются в жизнь в Светильном и Раздольном.

Проблемные вопросы связаны с ремонтом региональной автомобильной дороги «Подъезд к с. Мухино», «Шимановск – Мухино», ограничением движения большегрузов, возмещением затрат сельхозтоваропроизводителям на транспортировку молока.

Все эти вопросы будут проработаны профильными министерствами, по ним представят варианты решения.

- Во время посещения школы в Новогеоргиевке к нам обратились с просьбой о приобретении спортивной формы для школьной команды. Министерству образования и науки будет дано поручение просчитать такую потребность по области, определить, какие команды мы обеспечим спортивной формой, чтобы ребята могли представлять свои школы на спортивных мероприятиях, - отметил Василий Орлов.

Также в Новогеоргиевке губернатор встретился с представителями сельсоветов района. В связи с прошедшим недавно Днем местного самоуправления Василий Орлов наградил отличившихся сотрудников Благодарственными письмами. Губернатор и профильные министры ответили на вопросы. Те в основном касались ремонта дорог, здравоохранения, качества связи на территории района.

- Хочу отдельно попросить вас подойти ответственно к вопросу вакцинации от нового коронавируса. Мы уже вакцинировали около 70 тысяч амурчан, но необходимо, чтобы процедуру прошли порядка 360 тысяч. Тогда мы с успехом сможем противостоять этой угрозе. Обращаюсь к вам, потому что вы работаете на земле, непосредственно общаетесь с жителями изо дня в день, доносите до них всю важную информацию, - сказал Василий Орлов.