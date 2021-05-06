Юность в огне: воспоминания амурчанки, проведшей полгода в концлагере

На этом месте когда-то стоял дом, где жила Любовь Ильинична, - вражеские солдаты сожгли его в сороковых

В редакцию «Комсомольской правды - Благовещенск» в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне каждый год приходят письма от амурчан.

Кто-то хочет рассказать о своем родственнике, боровшемся за свободу нашего народа в те страшные годы, а кто-то делится собственными историями. Так поступила благовещенка Любовь Ильинична Глотова, которая в годы войны шесть месяцев провела в концлагере.

Под угрозой расстрела

«Страшная война прошла и по моей юности. Когда мне исполнилось двенадцать лет, я жила в Ростовской области, на хуторе Гормиловский, расположенном на берегу Дона, недалеко от Сталинграда», - рассказывает Любовь Ильинична в своем письме.

В июне 1942 года немцы сбросили бомбы на левом берегу Дона.

«Бегали мы с сестрой во дворе и вдруг увидели четыре самолета, которые подлетели к понтонному мосту и что-то сбросили. Это оказались бомбы. Взрыв был огромный. А в это время по мосту нескончаемым потоком шли машины. Они во время взрывов падали в проемы моста…», - описывает те страшные события Любовь Глотова.

А на следующий день вражеские войска пришли в хутора уже на правому берегу. Территорию захватили вечером, около 17.00, а уже в 23.00 немецкий комендант издал приказ: «Всем жителям оставить хутор. Не выполнившие приказ будут расстреляны».

«И жители трех хуторов побрели в степь, - вспоминает Любовь Глотова. - Во время облавы нас конвоировали в концлагерь, в колхоз «Красный партизан» Кантемировского района. Так я тоже оказалась в концлагере. В нем, обнесенном колючей проволокой и охраняемом полицейскими и немецкими солдатами, содержали военнопленных и мирных людей».

По словам амурчанки, в лагере всех гоняли на работы, плохо кормили. Многие умирали - по разным причинам. Однажды, например, немец бросил гранату в толпу людей, и Любовь Ильиничну ранило в голову. Осколки той гранаты вынуть так и не удалось.

Любовь Глотова живет в Благовещенске - но ездила в родную область, чтобы почтить память тех, кого когда-то знала

Враги сожгли дом

«В январе 1943 года советские войска нас освободили. Но ехать было некуда: дом наш немцы сожгли, - пишет Любовь Глотова. - Нас отвезли в Воронежскую область к родственникам».

У родственников Любовь Ильинична жила еще около полугода, пока в июле 1945-го не вернулся с фронта ее отец. Он перевез семью в совхоз, где устроился на работу электросварщиком. Отец Любови Глотовой стал одним из шести ее родственников, которым удалось выжить на фронтах Великой Отечественной войны. Еще шестеро погибли.

Сама Любовь Ильинична прожила насыщенную жизнь. В 1950 году она окончила педагогическое училище в городе Богучар Воронежской области и по путевке от комсомола уехала в Амурскую область.

«Пришлось поработать учителем русского языка и литературы в пяти школах, так как муж-геолог часто менял места работы», - рассказывает она.

Вместе с супругом Любовь Глотова объездила весь север Приамурья, а в 1983 году перебралась в Благовещенск, где и живет до сих пор.

За свои заслуги в области образования она была удостоена званий «Отличник просвещения РСФСР и СССР», «Учитель-методист», является почетным членом Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

КСТАТИ

На страницах истории

Бомбежку на левом берегу Дона, которую вспоминает Любовь Ильинична в своем письме, не раз описывали писатели и поэты. Именно о ней писал Виктор Некрасов в повести «В окопах Сталинграда»:

«А скажи, инженер, было у тебя такое во время отступления? Мол, конец уже… Рассыпалось… Ничего уже нет. Было? У меня один раз было. Когда через Дон переправлялись. Знаешь, что там творилось? По головам ходили. Мы вместе с одним капитаном, сапером тоже, - его батальон переправу там налаживал, - порядки стали наводить. Мост понтонный, хлипкий, весь в пробках и затычках после бомбежки. Машины в одиночку, по брюхо в воде проходили»…