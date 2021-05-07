Коронавирус в Приамурье, последние новости на 7 мая 2021: Ситуация с ковидом стабилизировалась в Амурской области

Ранее амурчане могли привиться от ковида в вот таких мобильных пунктах в районе ОКЦ. Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области с начала апреля ежедневно выявляют примерно одинаковое число случаев новой коронавирусной инфекции – 10-15 фактов заражения в сутки. Вот и накануне, 6 мая, специалисты подтвердили диагноз у 13 пациентов. Общее число заразившихся составило 22 377 человек.

Впрочем, из этих более 22 тысяч пациентов большинство уже успело пойти на поправку. По данным стопкоронавирус.рф к утру 7 мая выздоровели 21 565 амурчан, из которых 17 выписались накануне днём. Число летальных исходов за последние сутки не увеличилось, оно равно 285 людям.

На фоне этого особенно актуальными кажутся новости о вакцинации. В Благовещенске открывается всё больше пунктов, где можно сделать прививку. Один из них заработал сегодня в городском парке. Вакцинацию в парке можно пройти 7 мая с 12.00 до 18.00, а 8 и 9 мая – с 10.00 до 16.00.

Кроме того, продолжают работать пункты вакцинации в торгово-развлекательных центрах «Острова», «Флагман» и «Мега», в Пенсионном фонде РФ. Чтобы сделать прививку, нужно быть совершеннолетним и иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.