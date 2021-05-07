День Победы в Благовещенске: Как отпразднуют один из важнейших праздников страны

Парад Победы в Благовещенске все-таки состоится. Фото: Евгения НИФОНТОВА

В воскресенье вся Россия будет отмечать День Победы - пожалуй, самый волнующий и одновременно самый грустный праздник, в котором радость от победы сочетается с ужасом от воспоминаний о военных потерях. Почтить память родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, и отпраздновать жители Благовещенска смогут сразу несколькими способами.

Победе посвящается

С 6 мая в Благовещенске заработает выставка «Этот день Победы!» (6+). Ее посетители познакомятся с работами членов Амурского регионального отделения Творческого союза художников России, посвященными победе в Великой Отечественной войне.

- В зале музея будут представлены живописные полотна, художественная резьба по дереву, графические портреты, скульптура и декоративно-прикладное искусство. На картинах запечатлены пейзажи, боевые будни советских солдат, портреты ветеранов, участников боевых действий, - рассказали в Амурском областном музее, где и пройдет выставка.

На выставке будет экспонироваться живопись Юрия Цепляева, Сергея Дроздова, Евгения Смирнова, Виктора Кузнецова, Алексея Сидорова, Инги Соколовой, Татьяны Ананьевой и других известных амурских художников.

Особого внимания заслуживают скульптуры, выполненные заслуженным художником России Николаем Леонтьевичем Карнабедой, автором проекта известнейшего в Благовещенске памятника генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву-Амурскому.

Среди работ Н. Л. Карнабеды, представленных на выставке, - скульптуры «Портрет отца, участника боев на Дальнем Востоке» (1987), «Ветеран» (1980-е), «Былины деда» (1985).

Кино под открытым небом

Документальный фильм «Союзники. Верой и правдой!» (12+) откроет новый сезон работы кинотеатра под открытым небом. Посмотреть кино на большом экране можно будет 7 мая в сквере Амурского областного Дома народного творчества.

- Фильм создан киностудией «Русский путь» Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Режиссер - Сергей Зайцев, генеральный продюсер - Александр Смолко, - рассказали организаторы показа в Благовещенске.

Фильм посвящен союзнической взаимопомощи стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны: затронуты эпизоды истории, о которых долгие годы говорить было не принято или просто нельзя. В часовой ленте представлена хроника из лучших архивных собраний США, Великобритании и России. С 2010 года работа не раз отмечалась высокими наградами российских и международных кинофестивалей.

Помимо АОДНТ, показы фильма пройдут еще на нескольких площадках. Его смогут увидеть жители села Садового, городов Зеи, Райчихинска, Свободного и Тынды, ЗАТО Циолковский. Сеансы запланированы также в Архаре, Ивановке, Новобурейском, Прогрессе, Тамбовке, селах Марково и Сергеевка Благовещенского района.

В АОДНТ показ начнется в 19.00, вход свободный.

Театрализованный концерт, который увидят благовещенцы, - победитель всероссийского конкурса. Фото: kult.amurobl.ru

Впервые на амурской сцене

В ДК профсоюзов Благовещенска наконец-то покажут театрализованный концерт «Все еще живы» (6+), признанный победителем всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы». На фестивале, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, концерт получил Гран-при.

- По сюжету действие происходит в коммунальной квартире довоенной советской страны. В ней живут обыкновенные люди, строители коммунизма, мечтатели и романтики. У этих людей красивые улыбающиеся лица. Будущее - светлое, справедливое и счастливое. Впереди - целая жизнь, - рассказали в министерстве культуры и национальной политики Амурской области.

Участие в представлении принимают коллективы и солисты Амурской областной филармонии, Амурского Дома народного творчества, артисты театра кукол, учащиеся колледжа искусств и культуры. Всего в реализации проекта участвуют 165 человек.

Увидеть концерт можно будет 8 мая, в 11.00 и 14.00. Билеты продаются на сайте Амурской областной филармонии.

Песни военных лет

Еще один концерт состоится 8 мая в 16.00 в Амурском областном краеведческом музее. Представление «Сквозь время память пронесем» (12+) будет также посвящено Дню Победы.

В программе прозвучат известные песни военных и послевоенных лет, стихи Константина Симонова, Семена Гудзенко и дальневосточных авторов. Исполнять их будут Александр Бобошко, Елена Пронченко и Дмитрий Масюков.

Чтобы попасть на концерт, необходимо предварительно записаться по телефону 77-34-14. Количество мест ограниченно, так что поспешите.

Самый важный день

Непосредственно на 9 мая запланированы два важнейших мероприятия. Утром, с 10.00 до 11.00, по главной улице областного центра торжественным маршем пройдут войска Благовещенского гарнизона.

Торжественный марш будет транслироваться по телевидению, а также в социальных сетях, поэтому приходить на улицу Ленина не обязательно. Более того, в администрации города крайне рекомендуют смотреть на прохождение парадных расчетов онлайн из-за эпидемиологической обстановки.

Из-за торжественного марша и других мероприятий центральная улица Благовещенска будет закрыта для автомобилей. Ленина перекроют от улицы Б. Хмельницкого до Кузнечной с 08.00 до 15.00. В связи с этим изменятся и маршруты автобусов (см. «Конкретно»).

Еще одно важное зрелище, взглянуть на которое можно будет на площади Ленина, это фейерверк, без которого не обходится ни один День Победы. Яркие искры раскрасят небо амурской столицы с 21.55 до 22.00.

КОНКРЕТНО

Как изменятся автобусные маршруты

С 8.00 до 15.00 в Благовещенске перекроют улицу Ленина от Богдана Хмельницкого до Кузнечной. Автобусы при этом поедут следующим образом:

маршрут № 12: ул. Шевченко - Зейская и далее по маршруту;

маршруты № 11, К: ул. Ленина - Б. Хмельницкого - Зейская - Кузнечная - Ленина и далее по маршруту;

маршруты № 2 (2а), 5, 39: ул. Ленина - Б. Хмельницкого - Зейская - 50 лет Октября и далее по маршруту;

маршруты № 4, 9, 28, 30, 31: ул. 50 лет Октября - Зейская - Кузнечная - Ленина и далее по маршруту;

маршруты № 8, 26, 106: ул. 50 лет Октября - Зейская - Б. Хмельницкого - Ленина и далее по маршруту.

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Театр переехал

Спектакли Амурского театра кукол из-за ремонта в основном здании перенесут на другие площадки. Они состоятся в большом зале музея «Дом И. А. Котельникова» и в Амурском областном колледже искусств и культуры.

В частности, в музее на улице Краснофлотской, 131, состоится спектакль «Секрет» (0+). Веселое и оригинальное кукольное представление основано на хорошо известных детям историях, в том числе - о Людоеде и принцессе Ужасной. Постановка запланирована на пятницу, 7 мая, на 18.30.

На той же площадке в субботу, 8 мая, покажут постановку «Гуси-лебеди (0+). Ее сюжет базируется на русской народной сказке, в которой маленького мальчика уносят с собой коварные птицы.

Билеты можно заранее приобрести в кассах и на сайте Амурского театра кукол, а в день спектакля - прямо в музее, но только за наличный расчет.