Как Благовещенск отметил День Победы (фоторепортаж)

Фото: Татьяна СУББОТИНА

Благовещенск отмечает День Победы - 76ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. На праздник запланировано немало мероприятий, но самым зрелищным из них стало торжественное прохождение войск по улице Ленина.

Фото: Татьяна СУББОТИНА

В парадном строю перед жителями города прошли 45 парадных расчетов военнослужащих Благовещенского гарнизона, сотрудников силовых ведомств, юнармейцев и учащихся образовательных учреждений города.

Фото: Татьяна СУББОТИНА

Фото: Татьяна СУББОТИНА

Открыл парад Победы легендарный танк Великой Отечественной войны – Т-34 «Боевая подруга». А прохождение войск начала сводная рота барабанщиков Амурского кадетского корпуса. Курсанты военного училища прошли со штандартами десяти фронтов, принимавших участие в параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Фото: Татьяна СУББОТИНА

Фото: Татьяна СУББОТИНА

Следом за ними прошли офицеры-преподаватели ДВОКУ, парадный расчет ветеранов ДВОКУ, БВТККУ и 12-го укрепленного района, представители подразделений войскового училища. Далее шли воины-связисты, пограничники, сотрудники отряда пограничных сторожевых кораблей. Замкнул парадную колонну расчет кинологической службы Пограничного управления ФСБ РФ по Амурской области.

Фото: Татьяна СУББОТИНА

Фото: Татьяна СУББОТИНА

Фото: Татьяна СУББОТИНА

Также в параде участвовали полицейские, судебные приставы, сотрудники Главного управления МЧС России по Амурской области. Своё место в рядах нашлось и для воспитанников Амурского кадетского корпуса, а также Амурского филиала Морского Государственного университета. Парадным строем прошли учащиеся лицея №6: юноши и девушки, учащиеся пограничных классов гимназии № 25.

Строевым шагом прошли курсанты и руководители Первого областного военно-патриотического объединения «РОССИЯ», сводный расчет «Ассоциации военнопатриотических клубов ДОСААФ и Союза Десантников России». Торжественно промаршировали казаки Амурского окружного казачьего общества, учащиеся казачьего колледжа села Константиновка, студенты политехнического колледжа и ветераны Амурского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана «Боевое Братство».

Впервые в параде участвовал церемониальный отряд барабанщиц лицея №6.

Фото: Татьяна СУББОТИНА

Фото: Татьяна СУББОТИНА

Завершил торжественное прохождение войск Благовещенского гарнизона сводный оркестр военного училища, Пограничного Управления ФСБ и Главного Управления МЧС по Амурской области под командованием военного дирижера майора Александра Чубенко.

А в финале кадеты Амурского кадетского корпуса развернули на площади копию Знамени Победы.

Фото: Татьяна СУББОТИНА

Фото: Татьяна СУББОТИНА

Фото: Татьяна СУББОТИНА

Фото: Татьяна СУББОТИНА