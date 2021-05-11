Коронавирус в Приамурье, последние новости на 11 мая 2021: амурчан продолжат вакцинировать в торговых центрах

Вместе с тем, в регионе продолжается прививочная кампания. Фото - Polina Tankilevitch: Pexels

К утру вторника, 11 мая, в Амурской области подтвержден 22 431 случай новой коронавирусной инфекции. Сутками ранее выявили 13 новых фактов заражения, а всего за неделю с 3 по 9 мая заболели 90 жителей региона.

По данным областного управления Роспотребнадзора по Амурской области, большинство случаев за неделю выявлено в Благовещенске – здесь заразились 47 человек. В остальных городах и районах зарегистрированы не более 10 фактов заражения за неделю. При этом известно, что у 68% заразившихся ковид протекает в лёгкой форме.

Вместе с тем, в Приамурье продолжается прививочная кампания. В Благовещенске хорошо показали себя передвижные пункты вакцинации от COVID-19. Бригады медиков, принимавшие всех желающих в городских торговых центрах, за короткий срок успели привить от коронавируса 737 человек. Кроме этого, вакцинацию можно было пройти на площади ОКЦ, где работали три передвижных медицинских комплекса.

- Нужно усилить работу по вакцинации от коронавируса вне медицинских учреждений, распространить удачный опыт на другие населенные пункты области. Сегодня вакцинация населения находится на особом контроле. Выездной формат работы медиков, на мой взгляд, очень удобен и эффективен, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.