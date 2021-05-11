Первые незаконные гаражи вывезли с Вознесенского кладбища Благовещенска

У владельцев есть полгода, чтобы вернуть увезенные гаражи. Фото: администрация города Благовещенска

В Благовещенске начали вывозить самовольно установленные гаражи. Первым делом администрация принялась за Вознесенское кладбище, расположенное по улице Октябрьской между Калинина и Комсомольской.

У владельцев этих гаражей было время, чтобы убрать конструкции или перевезти свой скарб – о вывозе гаражей мэр Благовещенска Олег Имамеев предупредил жителей заранее, 17 марта.

- Самовольно установленные гаражи перенесут на ответственное хранение на территорию одного из муниципальных предприятий. Там они пробудут, пока собственник не заберёт своё имущество, оплатив при этом все понесённые муниципалитетом расходы. Если хозяин не объявится, гаражи переведут в муниципальную собственность и продадут, - ещё тогда объяснил глава города схему будущей работы.

Заняться гаражами на кладбище предложили благовещенские краеведы на встрече с мэром. Тот прислушался к общественникам:

- Администрация Благовещенска, как и планировала, после 10 мая начала вывоз гаражей, незаконно установленных на муниципальных земельных участках. Основными территориями определены Вознесенское кладбище, 408 квартал города Благовещенска в микрорайоне и другие участки. С сегодняшнего дня работа идет по Вознесенскому кладбищу. Напомню, там признаны незаконными 228 гаражей, - рассказал Олег Имамеев.

Он добавил, что 20 гаражей с кладбища вывезли сами владельцы.

- Будем надеяться, что собственники активизируются, будут сами убирать гаражи. Оставшиеся – вывезет наша служба. Заключен муниципальный контракт с одним из предпринимателей, вывоз гаражей будет осуществляться силами подрядчика, - подытожил глава.

Вывезенные гаражи будут храниться полгода – после этого комитет по управлению имуществом города вправе обратится в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на эти объекты движимого имущества.

Между тем, изначально, при выявлении земельных участков занятых самовольно, специалисты земельного управления размещают на них извещение о необходимости явки владельца гаража. Объект подлежит вывозу, если его хозяин не является. Но гараж можно вернуть. Для этого необходимо возместить затраты, понесенные в результате работ.