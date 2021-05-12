Коронавирус в Приамурье, последние новости на 12 мая 2021: Число случаев ковида снова возросло

Обследования на ковид проводятся в Приамурье тысячами в сутки. Фото: PedositPhotos

В Амурской области за сутки выявили 14 случаев коронавируса, общее число заразившихся достигло 22 445 – таковы данные управления Роспотребнадзора в регионе к утру 12 мая. Новая информация поступит этим же вечером.

В 71% случаев амурчане, заразившиеся за сутки, переносят заболевание в легкой форме, сопровождающейся лишь симптомами ОРВИ. Оставшиеся 29% приходятся на пневмонию, бессимптомных больных нет.

При этом портал стопкоронавирус.рф сообщает, что за сутки в регионе выздоровели 20 пациентов. Таким образом, из 22 445 когда-либо заразившихся амурчан 21 648 благополучно оправились от болезни. С начала пандемии от COVID-19 скончались 287 человек.