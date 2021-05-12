Непогода лишила благовещенцев электричества

В Благовещенском районе также размыло дорогу, а в Ивановском - сорвало кровлю с жилого дома. Фото: pixabay.com

В Благовещенске 12 мая пролился сильный дождь, зафиксирован ветер скоростью до 15-18 метров в секунду. Непогода напрямую повлияла на комфорт амурчан и не только усложнила передвижение по городу, но и лишила некоторые районы электричества.

- На местах отключения электричества в районе ул. Ленина 30/2 , фидер № 13 подстанция «Портовая» и в с. Белогорье фидер 4 подстанции «Силикатная» специалисты ООО «Амурские коммунальные системы» определяют места повреждений, - уведомили в компании, ответственной за свет в Благовещенске.

На местах работают две оперативно-выездные бригады, три бригады службы воздушных линий и две бригады производственной лаборатории. Потребителей переключают на резервные линии.

По факту отключения света в селе Белогорье прокуратура Благовещенска проводит проверку. Установлено, что в результате неблагоприятных погодных явлений отключены ряд воздушных линий электропередач, питающих жилые дома частного сектора. Прокуратура города даст оценку своевременности восстановления электроснабжения потребителей.

В ведомстве следят за устранением и других последствий дождя и ветра. Прокуратура Ивановского района выясняет, почему в селе Берёзовка ветер смог сорвать большую часть кровли 16-квартирного дома. А прокуратура Благовещенского района следит за тем, как предупреждают и ликвидируют последствия паводка в селе Марково – там из-за подъёма реки Хомутина подтопило дорогу.

ОБНОВЛЕНО

К 17.10 электроснабжение восстановлено на всех участках.