Жилье станет доступнее: «ДОМ.РФ» и Правительство Приамурья заключили соглашение

Фонд «ДОМ.РФ», Банк «ДОМ.РФ», Акционерное общество «Дом.РФ» и правительство Амурской области заключили четырехстороннее соглашение. Оно направлено на повышение доступности жилья, привлечение инвестиций в строительную отрасль, а также создание в регионе комфортной городской среды.

Напомним, накануне, в своем ежегодном послании Федеральному собранию, президент России Владимир Путин затронул тему привлечения «ДОМом.РФ» ресурсов с финансового рынка через размещение облигаций.

- Представлять эти ресурсы застройщикам необходимо в виде целевых займов. Что хотел бы особенно подчеркнуть: за счёт субсидий федерального бюджета, «ДОМ.РФ» сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке – порядка трёх-четырёх процентов годовых, — подчеркнул глава государства.

Благодаря соглашению, подписанному с «ДОМом.РФ» у Приамурья возникли правовые основания использования тех направлений, которые предлагает ДОМ РФ в части реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на территории региона.

- Правительством области рассматривается схема привлечения через ДОМ РФ инфраструктурных облигаций для строительства инженерной инфраструктуры под жилую застройку. Это значит, что на льготных условиях застройщикам будут предоставляться займы для строительства инфраструктуры, что, соответственно, даст возможность развивать новые районы для жилищной застройки, - пояснил губернатор Василий Орлов.