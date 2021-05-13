Коронавирус в Приамурье, последние новости на 13 мая 2021: Мобильные бригады привили против ковида 900 благовещенцев

Так прививали амурчан в одном из передвижных центров. Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области на утро 13 мая 2021 года зарегистрировано 22 457 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 21 671 завершились выздоровлением, 288 – привели к летальным исходам. Остальные пациенты продолжают лечение.

Чтобы уберечь амурчан от ковида, в области уделяют большое внимание прививкам. Только мобильные бригады, работавшие в Благовещенске с 16 апреля по 10 мая, провели вакцинацию 894 человек.

Мобильные бригады работали в торговых центрах, парках и социальных учреждениях амурской столицы. Сейчас в торговых центрах идёт повторная вакцинация – пациентов прививают вторым компонентом «Спутника V».

- Минздравом прорабатывается вопрос по организации точек вакцинации на центральных площадях Белогорска и Свободного, - рассказала и. о. министра здравоохранения Приамурья Елена Девяткина. - Учреждения составляют графики выездной вакцинации на май и летние месяцы. Первый опыт показал, что такая форма прививочной работы востребована у населения, но мы все равно будем ее совершенствовать, чтобы максимально приблизить защиту от COVID-19 к жителям городов и сёл, насколько это позволяют сделать условия хранения и транспортировки вакцины.

Между тем, амурчане могут получить прививку и в любом из 37 стационарных пунктов вакцинации. Для этого необходимы паспорт, полис ОМС и СНИЛС.