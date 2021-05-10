ДК железнодорожников в Свободном реконструируют к осени по «единой субсидии» Минвостокразвития

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Осенью 2021 года завершится реконструкция Дома культуры железнодорожников в городе Свободном. К 10 мая его готовность составляет 40%, на объекте ежедневно трудятся более 30 человек.

- Сейчас рабочие выполняют монтаж системы вентиляции, устройство карнизного свеса, замену кровельного покрытия, монтаж межкомнатных дверей, системы управления оборудованием, прокладку слаботочной системы, кладку напольной плитки, а также отделочные работы. Уже выполнен один из самых трудоемких этапов — смонтировано все сценическое оборудование, - рассказали в правительстве Амурской области.

За реконструкцией круглосуточно ведётся видеонаблюдение – благодаря этому есть возможность оперативно выявлять и устранять недочеты.

Новое оборудование, смонтированное в ДК, даст возможность менять на сцене декорации во время концертов и представлений. А новая система лебедок, оснащенных пультом управления, создаст дополнительные удобства при проведении мероприятий.

- Реконструкция Дома культуры железнодорожников в Свободном завершится в конце октября. Средства на нее выделены Минвостокразвития в ходе реализации «Плана социального развития центров экономического роста Амурской области», - уточнил губернатор Приамурья Василий Орлов. - В прошлом году в Свободном завершено 14 мероприятий в рамках «единой субсидии», сейчас идет работа еще по девяти проектам.

Среди этих девяти проектов - капремонты четырех пришкольных территорий и спортивных площадок, уже завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом.

Помимо этого, семь мероприятий проведено в сфере ЖКХ города. В частности, сделана реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по улице 40 лет Октября, магистрального водопровода по улице Подгорной, сети водоснабжения и водоотведения по улице Постышева. Одним из пунктов плана стало и переселение граждан из аварийного жилого фонда.