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ЗДОРОВЬЕ14 мая 2021 4:50

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 14 мая 2021: Насколько выросло число зараженных за сутки?

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 14 мая 2021 года
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Пандемия пока не желает утихать. Фото: pixabay.com

Пандемия пока не желает утихать. Фото: pixabay.com

В Амурской области продолжают усиленно бороться с новой коронавирусной инфекцией. Ежедневно выявляется сравнительно немного случаев – так, 13 мая зарегистрировали лишь 16 фактов заражения по всему региону.

Общее число заразившихся ковидом с начала пандемии равняется 22 473 людям. При этом 21 696 из них выздоровели и выписались из больниц. Накануне оправились 25 амурчан.

Другая хорошая новость – число летальных исходов за прошедшие сутки не выросло. По данным на 13 мая, коронавирус унес жизни 288 жителей Приамурья.

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