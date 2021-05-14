Айда по выставкам! Афиша Благовещенска на выходные 15-16 мая

Амурчане могут увидеть уникальные фотографии. Фото: museumamur.org

Для тех, кто получает удовольствие от созерцания необычных и красивых вещиц, в областной столице проходят сразу несколько выставок - каждый может выбрать себе по душе.

«Приамурье многонациональное» (6+) дает возможность полюбоваться изделиями народных промыслов, предметами быта, национальными костюмами и музыкальными инструментами из личных коллекций. Также на ней будут представлены авторские работы мастеров декоративно-прикладного творчества.

- Для пошива костюмов были заказаны оригинальные натуральные ткани из Таджикистана и Узбекистана, оригинальные тюбетейки, сшитые вручную, настоящий таджикский мужской халат и кинжал, женское украшение из натуральных камней, изготовленное мастером из Ташкента. В Благовещенске костюмы изготавливались профессионалами высокого класса, - рассказывают о ценности экспонатов организаторы из Амурского дома народного творчества, где и проходит выставка.

Вход на мероприятие свободный, но необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«Творческий город» (6+) - приуроченная к 165-летию Благовещенска выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Она продлится с 15 мая по 31 августа.

- В честь юбилейного дня рождения Благовещенска экспозиция «Творческий город» докажет, что столица Приамурья самая яркая и неповторимая в многообразии творческих направлений, представленных разными ремеслами, - анонсируют выставку в Доме ремесел.

На выставке в одном месте будут собраны удивительные берестяные украшения, витражные работы и текстильные куклы, сувенирная продукция с символикой города, художественные работы и многое другое, связанное с символами и историей Благовещенска. Увидеть все это можно в Доме ремесел, цена билета - 50 рублей.

«Земля Улукиткана. Токинско-Становой национальный парк» (6+) - так называется выставка удивительных фотографических пейзажей и выполненных из природных материалов духов-оберегов этой местности.

Рукотворные изображения духов созданы мастером декоративно-прикладного искусства Екатериной Александровной Агеевой. Экспозиция дополнена цитатами из произведений Григория Анисимовича Федосеева.

- Имя Улукиткана было известно исследователям Дальнего Востока и военным топографам задолго до революции. Будучи человеком большой души и завидного мужества, одаренный талантом следопыта и умением превосходно ориентироваться на местности, он сопровождал многие экспедиции труднейшими маршрутами. С помощью Улукиткана были открыты проходы через малодоступные хребты Приохотского края, проложены тропы по тайге и заболоченной тундре, а геодезистам и топографам удалось сохранить на карте исконные названия рек, озер, хребтов, - напоминают в Амурском областном краеведческом музее.

Выставка организована Зейским государственным природным заповедником в рамках мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Семена Григорьевича Трифонова (Улукиткана). Она будет работать в областном музее до 24 мая.

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К призам на велосипеде

Велогонка на призы газеты «Дважды два» (0+) традиционно пройдет в день рождения амурской столицы - 5 июня. Отмечайте в календаре, чтобы не пропустить возможность выиграть суперпризы.

Испытать свои силы и зарядиться энергией до самого праздничного фейерверка приглашают всех желающих. Основные заезды пройдут для детей и подростков от 10 до 18 лет. Также запланированы два семейных заезда: родители с детьми 11 - 18 лет и родители с детьми 6 - 10 лет.

Но это вовсе не значит, что ребятам младше 6 лет нечего делать на велогонке. Для самого маленького участника организаторы приготовят специальный сюрприз.

Чтобы принять участие, приходите к 10.00 на площадь ОКЦ - здесь пройдет регистрация желающих посоревноваться. Детям необходимо принести письменное согласие родителей на их участие в велогонке, также участникам потребуется медицинская справка о состоянии здоровья. Оформить ее можно у школьного врача либо в поликлинике по месту жительства.

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Искусство росписи

Мастер-класс по росписи деревянного изделия

15 мая, 15.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 131/1

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16 мая, 12.00

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

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15 мая, 11.00

Музей-мастерская А. Тихомирова

ул. Пионерская, 14

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«Магия красок»

Изостудия для детей и взрослых, по предварительной записи

Каждую субботу и воскресенье

Выставочный зал Благовещенска

ул. 50 лет Октября, 2/2

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