Айда по выставкам! Афиша Благовещенска на выходные 15-16 мая

Амурчане могут увидеть уникальные фотографии. Фото: museumamur.org
Для тех, кто получает удовольствие от созерцания необычных и красивых вещиц, в областной столице проходят сразу несколько выставок - каждый может выбрать себе по душе.
«Приамурье многонациональное» (6+) дает возможность полюбоваться изделиями народных промыслов, предметами быта, национальными костюмами и музыкальными инструментами из личных коллекций. Также на ней будут представлены авторские работы мастеров декоративно-прикладного творчества.
- Для пошива костюмов были заказаны оригинальные натуральные ткани из Таджикистана и Узбекистана, оригинальные тюбетейки, сшитые вручную, настоящий таджикский мужской халат и кинжал, женское украшение из натуральных камней, изготовленное мастером из Ташкента. В Благовещенске костюмы изготавливались профессионалами высокого класса, - рассказывают о ценности экспонатов организаторы из Амурского дома народного творчества, где и проходит выставка.
Вход на мероприятие свободный, но необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
«Творческий город» (6+) - приуроченная к 165-летию Благовещенска выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Она продлится с 15 мая по 31 августа.
- В честь юбилейного дня рождения Благовещенска экспозиция «Творческий город» докажет, что столица Приамурья самая яркая и неповторимая в многообразии творческих направлений, представленных разными ремеслами, - анонсируют выставку в Доме ремесел.
На выставке в одном месте будут собраны удивительные берестяные украшения, витражные работы и текстильные куклы, сувенирная продукция с символикой города, художественные работы и многое другое, связанное с символами и историей Благовещенска. Увидеть все это можно в Доме ремесел, цена билета - 50 рублей.
«Земля Улукиткана. Токинско-Становой национальный парк» (6+) - так называется выставка удивительных фотографических пейзажей и выполненных из природных материалов духов-оберегов этой местности.
Рукотворные изображения духов созданы мастером декоративно-прикладного искусства Екатериной Александровной Агеевой. Экспозиция дополнена цитатами из произведений Григория Анисимовича Федосеева.
- Имя Улукиткана было известно исследователям Дальнего Востока и военным топографам задолго до революции. Будучи человеком большой души и завидного мужества, одаренный талантом следопыта и умением превосходно ориентироваться на местности, он сопровождал многие экспедиции труднейшими маршрутами. С помощью Улукиткана были открыты проходы через малодоступные хребты Приохотского края, проложены тропы по тайге и заболоченной тундре, а геодезистам и топографам удалось сохранить на карте исконные названия рек, озер, хребтов, - напоминают в Амурском областном краеведческом музее.
Выставка организована Зейским государственным природным заповедником в рамках мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Семена Григорьевича Трифонова (Улукиткана). Она будет работать в областном музее до 24 мая.
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К призам на велосипеде
Велогонка на призы газеты «Дважды два» (0+) традиционно пройдет в день рождения амурской столицы - 5 июня. Отмечайте в календаре, чтобы не пропустить возможность выиграть суперпризы.
Испытать свои силы и зарядиться энергией до самого праздничного фейерверка приглашают всех желающих. Основные заезды пройдут для детей и подростков от 10 до 18 лет. Также запланированы два семейных заезда: родители с детьми 11 - 18 лет и родители с детьми 6 - 10 лет.
Но это вовсе не значит, что ребятам младше 6 лет нечего делать на велогонке. Для самого маленького участника организаторы приготовят специальный сюрприз.
Чтобы принять участие, приходите к 10.00 на площадь ОКЦ - здесь пройдет регистрация желающих посоревноваться. Детям необходимо принести письменное согласие родителей на их участие в велогонке, также участникам потребуется медицинская справка о состоянии здоровья. Оформить ее можно у школьного врача либо в поликлинике по месту жительства.
А В ЭТО ВРЕМЯ
«Жили-были амурчане»
Тематическая экскурсия
15 мая, 12.00
Дом И. А. Саяпина
ул. Амурская, 216
6+
Искусство росписи
Мастер-класс по росписи деревянного изделия
15 мая, 15.00
Дом И. А. Котельникова
ул. Краснофлотская, 131/1
6+
По историческим местам
Автобусная экскурсия для интересующихся прошлым Благовещенска
16 мая, 12.00
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
12+
«Герб семьи»
Мастер-класс, посвященный Международному дню семьи
15 мая, 11.00
Музей-мастерская А. Тихомирова
ул. Пионерская, 14
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«Магия красок»
Изостудия для детей и взрослых, по предварительной записи
Каждую субботу и воскресенье
Выставочный зал Благовещенска
ул. 50 лет Октября, 2/2
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