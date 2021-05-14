Смертельно опасно: как защитить себя и питомцев от бешенства

В последние годы в Амурской области нередки случаи бешенства. Чаще всего заболевание обнаруживают у диких животных, но иногда зараженные хищники выходят в населенные пункты.

Как отмечают в амурском управлении ветеринарии, до 2018 года в регионе не регистрировали случаев бешенства. Но сейчас дикие животные мигрируют из соседних областей, а также из сопредельного государства. С собой они приносят эту смертельную болезнь.

Три стадии

Если есть вероятность, что домашнего питомца укусило или «обслюнявило» неизвестное подозрительное животное, хозяину нельзя терять ни минуты - необходимо срочно обратиться в государственную ветеринарную службу. Если любимец не был привит или с последней прививки прошло 180 и более календарных дней, ветеринарные врачи вакцинируют укушенного.

Также стоит внимательно относиться к состоянию своих домашних животных. А что должно насторожить владельца? Специалисты выделяют три стадии заболевания и их симптомы:

• Продромальная стадия - характеризуется повышением чувствительности животных к свету, шуму и прикосновениям. «Больной» может потерять аппетит. Также стоит обратить внимание на нарушение зрения и повышение температуры тела. На этой стадии животные перестают пить, стараются спрятаться. Длится это от 12 часов до трех суток.

• Стадия возбуждения - характеризуется приступами агрессии, расстройствами чувствительности, «оглушенным» состоянием. Наблюдаются судороги, парезы жевательных мышц глотки, слюнотечение, сужение зрачков, затрудненное дыхание, учащенные позывы к мочеиспусканию, слабость. Стадия длится от 3 до 4 суток.

• Стадия параличей - характеризуется снижением или исчезновением болевой чувствительности, понижением температуры тела, слюнотечением, параличами глотки, языка, мышц челюсти и конечностей. Стадия длится до четырех суток.

Если человек замечает у питомца схожие с бешенством симптомы, ему необходимо в течение 24 часов известить специалистов государственной ветеринарной службы об изменении в поведении, которое может указывать на заболевание бешенством. Также следует сообщить, если животное уже погибло.

Специалисты управления ветеринарии напоминают, что единственный способ предотвратить заражение домашних животных бешенством - поставить им профилактическую вакцину. Прививка ежегодная, и сделать ее можно в любой ветеринарной клинике или на ветстанции. Лекарства от бешенства, к сожалению, не существует.

Усыпить для профилактики?

Самые частые разносчики бешенства - это лисы, волки и енотовидные собаки. Многие городские жители могут подумать, что опасность есть только для сел и деревень, ведь рядом лес и те самые хищники, но недавние события наглядно показали, что городская среда не дает никаких гарантий.

Так, в Свободном ввели карантин по бешенству. Заболевание обнаружили у одной из собак. Подозрительное поведение животного заметили местные жители: собака вела себя агрессивно, бросалась на других псов. Люди обратились на ветеринарную станцию.

Прибывшие на место специалисты обнаружили собаку уже мертвой, труп отправили на экспертизу, которая и подтвердила опасения - бешенство. Владельца животного найти не смогли.

Чуть позже, в начале апреля, в Свободном снова зафиксировали случай бешенства. На этот раз зараженная собака покусала зоозащитницу и нескольких псов.

Покусанная волонтер сама пожаловалась в управление ветеринарии на неадекватное поведение подопечного. По словам женщины, она подобрала нескольких собак на улице, у одной была повреждена челюсть. Травму списали на ДТП и пытались лечить, но пес стал бросаться на спасительницу.

К слову, даже любимого домашнего питомца могут «усыпить для профилактики», если есть подозрения на бешенство.

На основании Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», умертвить животное можно только для прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных. При этом ветеринарный врач должен официально диагностировать тяжелое неизлечимое заболевание или травму, несовместимую с жизнью.

Однако в случае проявления у животного клинических признаков, характерных при заболевании бешенством, его умерщвляют, а тело отправляют в лабораторию на экспертизу.

Так произошло с собакой из села Павловка Белогорского района. О случае стало известно в начале апреля.

На жителя села напала его собственная собака, с укусами он обратился в больницу. Врачи обработали раны и поставили прививку от бешенства. Собака продолжала вести себя странно, и амурчанин вызвал ветеринарную службу.

При осмотре у собаки выявили характерные признаки бешенства. Было принято решение усыпить животное с диагностической целью. Биологический материал направили в Амурскую областную лабораторию, где подтвердили диагноз.

После этого специалисты провели дезинфекцию подворья, где жила больная собака, а в селе провели вакцинацию животных и скота.

В ситуациях усыпления с диагностической целью всегда проводят экспертизу, и если выяснится, что животное было здорово, хозяин имеет право на возмещение ущерба. Однако таких случаев в Амурской области не было, отмечают в управлении ветеринарии.

КСТАТИ

Инкубационный период бешенства варьируется от нескольких дней до года и составляет в среднем три-шесть недель. Его продолжительность зависит от вида, возраста, резистентности животного, количества проникшего вируса и его вирулентности, места локализации и характера раны. Чем рана ближе к головному мозгу, тем быстрее проявляется клиника бешенства.

НАДО ЗНАТЬ

Если человека укусило незнакомое животное, ему необходимо обратиться в травматологический пункт или иное ближайшее медицинское учреждение в течение 24 часов после покуса для решения вопроса о проведении профилактических прививок против бешенства. Бешенство для человека смертельно опасно.

КОНКРЕТНО

Памятка от управления ветеринарии по Амурской области

Защитить себя от заражения бешенством можно, соблюдая базовые правила безопасности:

1. Избегать контактов с дикими животными.

2. Не подбирать никаких животных на улице, садовых участках, в лесу.

3. Не трогать чужих животных.

4. Не снимать шкуры с волков, лисиц, енотовидных собак и других животных.

5. Избегать укусов и ослюнения любым животным.

6. Место ослюнения или укуса, если таковые случились, необходимо срочно промыть водой с мылом, после чего обязательно обратиться в медицинское учреждение.

7. Соблюдать правила содержания и выгула животных.

8. При неадекватном поведении животного или подозрении на бешенство срочно обратиться в ветеринарную службу.

9. В обязательном порядке раз в год необходимо прививать домашних животных от бешенства в ветеринарной клинике.

10. Предупреждать одичание домашних животных.