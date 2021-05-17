Режим повышенной готовности ввели в Приамурье из-за паводка

Риск подтопления существует в районе села Воскресеновка, города Белогорска, а также в нескольких населенных пунктах Мазановского района. Фото: instagram.com/denisiniutochkin/

Из-за циклона 14 и 15 мая, который сопровождался сильными осадками, уровень воды поднялся в руслах пяти амурских рек – Селемджа, Правый Уркан, Зея, Томь и Нора. Губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что нужно готовиться к наихудшему варианту развития событий – хотя его, возможно, и не произойдёт.

В бассейне реки Селемджа опасных дождей не было, однако количество осадкой за двое суток все равно оказалось значительным – 27-40 мм. А из-за того, что снег на горных хребтах оттаивает медленно, а земля

- В бассейне реки Амур осадки идут с начала мая, опасных дождей не было, но количество уже вдвое больше нормы месяца. Вода постепенно смещается вниз по течению, значительного ухудшения ситуации по Амуру в ближайшее время не прогнозируется», - рассказала заместитель директора Амурского ЦГМС - филиала ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Елена Печкина.

С начала мая наблюдается постепенное повышение уровня воды в реке Томь в районе села Воскресеновка и в районе Белогорска. Исходя из данных амурского гидрометцентра и среднемноголетних наблюдений, возможен небольшой риск подтоплений на территории Селемджинского района в населенных пунктах Стойба, Февральское, Бысса, Норск. Также есть риск Мазановском районе в населенных пунктах Новороссийка, Богословка, Козловка, Угловое, Таскино.

- Исходя из наблюдений 2019 года, при значительном ухудшении обстановки, подтопление может затронуть 37 жилых домов, почти 100 приусадебных участков, три участка дорог, - сказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов. - В целях подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям главам муниципалитетов поручено провести комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС), организовать круглосуточную работу оперативных штабов муниципальных образований по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проверить резервы финансовых и материальных ресурсов.

Руководитель региона предложил проработать вариант создания условных дружин в населенных пунктах, где имеются риски подтопления жилых домов.

- Паводок 2019 года показал, что жители неохотно покидали свои затопленные дома, переживали за сохранность имущества. Возможно, выходом здесь может стать формирование дружин из числа молодых, здоровых мужчин, проживающих в этих селах. Они совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут следить за сохранностью имущества амурчан после их эвакуации, если это потребуется, - объяснил Василий Орлов.

Также губернатор дал поручение минприроды региона подготовить план по дноуглублению притоков рек, в которых отмечается повышение уровня воды, и просчитать объемы ресурсов, необходимых для восстановления и укрепления насыпных дамб, возведенных в населенных пунктах области.

В ходе КЧС было отмечено, что ситуация будет корректироваться в ежедневном режиме, в случае спада воды в руслах рек режим повышенной готовности будет снят.

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Проблема в климате?

Семён Мелюков, мэр города Белогорска:

- Вот что подумал, когда обсуждали среднесрочные и долгосрочные прогнозы (их точных, к сожалению, нет). По-моему, вопрос проблемы с климатом в Амурской области назрел. Я бы даже сказал, перезрел. Изменения погодных условий уже начали серьезно влиять на жизнедеятельность городов и поселков. Вода стоит везде, причем там, где раньше ее не было никогда.

Это влияет на дороги, на дворы МКД, на частный сектор, рвет теплотрассы, водопровод. Проливные дожди в августе-сентябре затрудняют заготовку угля, теплотрассы заполняются грунтовыми водами, что очень влияет на предоставление услуг по теплоснабжению и горячей воде.

Сил и средств бороться в одиночку с природой у муниципалитетов не хватает. Нужно понимание, что со всем этим делать сейчас и в перспективе. Нужны новые решения, нужны новые возможности, нужны новые технологии.

Я, разумеется, не климатолог, делать выводы о причинах и последствиях природных катаклизмов не хватает компетенций. Но умом понимаю, что замалчивать, игнорировать проблему дальше нельзя. Надо послушать специалистов, занимающихся климатологией, рассказать им о новых вызовах, с которыми сталкиваются регион и муниципалитеты, понять, что дальше.

Думаю, будет разумным в ближайшее время организовать и провести в Амурский области климатический форум. На котором обсудить причины, последствия и решения тех проблем, которые стали проявляться. Готовы для этого предоставить площадку и организационные возможности Белогорска. Завтра направим в правительство Амурской области официальное предложение. Полагаю, что коллеги, главы муниципалитетов его тоже поддержат.