Коронавирус в Приамурье, последние новости на 17 мая 2021: Вакцинацию амурчан проводят в мобильных комплексах

Это настоящая больница на колесах. Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области к утру 17 мая 2021 года зарегистрировали 22 517 фактов заражения коронавирусом. Таково количество заболевших с самого начала пандемии. Большинство из них уже выздоровели – таких 21 785 человек. Однако 288 амурчан скончались, не перенеся инфекции.

Между тем, врачи продолжают говорить о том, что вакцинация – наиболее верный способ отгородить себя от опасного недуга. Сделать прививку сейчас можно в 37 стационарных пунктах вакцинации, расположенных в больницах и поликлиниках. Также вакцинацию проводят в мобильных медицинских комплексах.

Мобильные медицинские комплексы с января по апрель этого года совершили 341 выезд в населенные пункты Приамурья, в том числе самые отдалённые и труднодоступные. Эти комплексы представляют собой стоматологические и диагностические кабинеты на колесах, мобильные ФАПы, передвижные маммографические установки. Кроме того, в них медики проводят вакцинацию – за четыре месяца такой услугой воспользовались около 3 тысяч амурчан.

- Мы организовываем прививочную кампанию таким образом, чтобы вакцинация была максимально доступной для населения, - отметила министр здравоохранения Светлана Леонтьева. - Если человек, проживая в селе, никак не выберет время, чтобы посетить районную поликлинику, значит, прививочная бригада сама приедет в село.

По её словам, люди уже убедились, что прививка безопасна и эффективна, поэтому амурчане все активнее откликаются на призыв и идут вакцинироваться. Передвижные комплексы в этом плане здорово выручают.