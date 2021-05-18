Коронавирус в Приамурье, последние новости на 18 мая 2021: Первым компонентом вакцины привились свыше 91 тысячи амурчан

В Амурскую область поступило 110 670 комплектов для вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Фото: минздрав Амурской области

Коронавирус продолжают выявлять в Амурской области. Накануне, 17 мая, в регионе подтвердили 17 новых случаев, 27 фактов выздоровления. Новых летальных итогов не зарегистрировано.

Таким образом, на момент написания материала в Приамурье выявлено 22 534 факта заражения. Из общего числа пациентов 21 812 поправились, 288 не перенесли болезни и скончались. Данные приводит стопкоронавирус.рф.

В области продолжается вакцинация против COVID-19. По данным на 17 мая, первым компонентом привились 91 270 человек в Приамурье, 25,15% от плана вакцинации. Второй компонент вкололи 73 735 жителям региона.

При этом в Амурскую область поступило 110 670 комплектов для вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в любой поликлинике Приамурья.