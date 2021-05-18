В Приамурье подтопило свыше 130 участков. Что дальше?

Вода подступает к некоторым домам. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Амурской области сохраняется очень сложная гидрологическая обстановка: пролились обильные дожди, сразу на нескольких реках проходят паводки, уровень воды поднялся в Амуре, Зее и Селемдже. В связи с этим 16 мая в регионе объявили режим повышенной готовности.

Участки под водой

На утро 18 мая в селе Овсянка Зейского района дождевой паводок подтопил 130 приусадебных участков. В Ромненском районе перемыло три участка дорожного полотна, из-за чего без транспортного сообщения осталось целое село Кузьмичи.

В Мазановском районе по двум участкам дорог проехать можно только на технике высокой проходимости. Такая же ситуация сложилась в Ивановском районе, на дороге местного значения Ерковцы - Черкасовка, а также в Серышевском районе, где подтопило четыре километра дороги от села Державинка до Автономовки.

А вот перемыв на автодороге между селом Введеновка Серышевского района и пгт Февральск Селеджинского района дает возможность передвигаться на любых автомобилях.

- Во всех пострадавших от дождевого паводка населенных пунктах области принимаются меры по ликвидации последствий прохождения циклона, работают комиссии по оценке ущерба, там, где это уже возможно, проводятся ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна, - комментируют в Главном управлении МЧС России по Амурской области.

Прогнозируя риски

По информации Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень реки Зея постепенно растет по всему течению. Резкий подъем воды ожидается 20-21 мая: в районе Белогорья она выйдет на пойму, а в районе Благовещенска может достичь отметки неблагоприятного погодного явления.

Неспокойная ситуация сложилась и на Амуре. Паводок постепенно смещается по реке, и в среду-четверг достигнет села Сергеевка - там вода может подняться на уровень 700 метров, что считается неблагоприятным погодным явлением. А в четверг-пятницу река поднимется и в районе Благовещенска, где выйдет на низкую пойму.

Однако прогнозы синоптиков на ближайшие дни можно назвать оптимистичными: затяжных и сильных осадков не ожидается. Тем не менее, по области пройдут дожди различной интенсивности, на севере может выпасть мокрый снег. Для подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧС) главам муниципалитетов уже поручили создать круглосуточные оперативные штабы по ликвидации последствий ЧС, проверить резервы финансовых и материальных ресурсов.

За состоянием рек в Приамурье продолжают следить круглыми сутками.