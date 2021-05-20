Коронавирус в Приамурье, последние новости на 20 мая 2021: В Амурскую область прибудут ещё 25 000 доз вакцины

Второй компонент вакцины получили 74 702 амурчанина. Фото: amurobl.ru

В Приамурье к утру 20 мая 2021 года выявлено 22 563 случая заражения новой коронавирусной инфекции. Из них 21 874 человека выздоровели, 290 – скончались.

Предупредить болезнь можно при помощи вакцинации. К нынешнему дню в Приамурье поступило 107 460 доз вакцины против коронавирусной инфекции ГамКовидВак и 2 620 доз ЭпиВакКорона. В течение 14 дней ожидается поступление ещё почти 25000 доз вакцины против коронавирусной инфекции.

- В области организовано 37 пунктов вакцинации, 95 прививочных бригад, из них 58 мобильных. Организована вакцинация граждан, выписывающихся из медицинских организаций, оказывающих стационарную медицинскую помощь. Организована работа мобильных бригад в крупных торговых центрах, общественных площадках, городском парке Благовещенска, - перечислил губернатор Василий Орловю

По его словам, все пункты вакцинации обеспечены морозильным оборудованием. Запись на вакцинацию проводится в электронном виде через портал «Регистратура 28», «Госуслуги» и по телефонам «горячей линии» в медицинских организациях области. До конца года планируется привить 362 841 человека или 60% взрослого населения области.

Губернатор отметил, что по данным аналитического центра при Правительстве РФ на 19 мая 2021 года привито первым компонентом вакцины 92094 человека – это 25,3% от плановых значений и 83% от количества поступившей вакцины; вторым компонентом привито 74702 человека – это 20,5% от плановых значений и 65,7% от количества поступившей вакцины.

В Приамурье 23 911 граждан в возрасте старше 60 лет поставили прививки, это 25,9% от числа амурчан, получивших вакцину против новой коронавирусной инфекции.