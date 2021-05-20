Паводок в Приамурье: Подтоплены 15 участков, семь дорог и набережная Благовещенска

Хорошая новость - в селе Овсянка вода ушла с 98 участков. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области.

В Амурской области продолжается паводок. Как и прогнозировалось, продолжается дальнейший подъём Амура и Зеи – это увидели и жители Благовещенска, вышедшие 20 мая на главную набережную города. Вода там затопила нижний ярус и, вероятно, продолжит подниматься.

Нестабильная ситуация

- 20-21 мая в регионе ожидается дальнейшее повышение уровней воды на реках Амур и Зея. По Амуру продолжатся паводок. В селе Сергеевка вода поднялась за сутки на 10 см, уровень – 676. Максимальный подъем зафиксирован в селе Гродеково, где вода поднялась на 68 см, уровень составляет 843 см, - сообщают в Амурском гидрометцентре.

В Благовещенске за сутки вода поднялась на 49 см, уровень Амура в районе областной столицы достиг 591 см. Пойма затоплена на участке «Кумара – Константиновка», глубина затопления от 81 до 172 см.

- По реке Селемджа фиксируется спад воды по всему течению, от посёлка Экимчан до села Усть-Ульма. В селе Норск уровень воды составляет 413 см, за сутки вода упала на 112 см, в селе Усть-Ульма спад воды за сутки - 43 см. Река Селемджа находится в коренном русле, - добавили в Амурском ЦГМС.

А вот река Томь в районе Белогорска упала на 4 см, её уровень достиг 271 см. На участке от Светиловки до Белогорска река находится в коренном русле. В районе села Рогачевка по реке Голубая вода спала на 12 см и ушла с поймы, сейчас её уровень составляет 244 см.

Вместе с тем, продолжаются подъемы на реках Ивановка и Белая. На реке Ивановка за сутки вода поднялась на 30 см., пойма затоплена на 64 см., а на реке Белая пойма затоплена на 94 см.

- Река Зея находится в коренном русле, за исключением участка на территории Благовещенска, где вода прибыла на 71 см, а пойма затоплена на 92 см. В районе села Белогорье вода прибыла на 77 см, уровень – 536 см, до выхода воды на пойму имеется запас в 24 см, - продолжают специалисты.

Вода на дорогах

По данным регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, в еле. Овсянка Зейского района остается подтоплено 15 приусадебных участков.

В Благовещенском районе подтоплен один участок автодороги в селе Марково – проехать можно, но только на технике высокой проходимости. В Ромненском муниципальном округе вода повредила четыре участка дорог:

• «Знаменка – Кузьмичи», 1-й километр, размыв дорожного полотна (проезд невозможен);

• «Высокое – Григорьевка», 1,5 километра от Григорьевки, размыв дорожного полотна (имеется объезд);

• «Ромны – Смоляное», перемыв региональной дороги (проезд возможен);

• участок внутрипоселковой дороги в селе Братолюбовка, перемыв.

Без транспортного сообщения остается село Кузьмичи. При этом на 63-м километре дороги Ивановка – Поздеевка проезд удалось восстановить.

В целом, в Ивановском районе зафиксирован один перелив через муниципальную автодорогу «Ерковцы – Черкасовка». Проехать можно по одной полосе аварийного моста.

В Шимановском районе зарегистрирован один перелив воды на мосту через реку Шатока в селе Нововоскресеновка протяжённостью 300 метров. Проехать можно на транспорте высокой проходимости. Также сложная дорожная ситуация сохраняется в этом районе на дороге Шимановск – Селеткан.

В Тамбовском районе сложные условия для проезда транспорта сложились на участке региональной дороги 21 км - 25 км между Николаевкой и Гродеково, ведутся восстановительные работы.

В Серышевском районе движение затруднено на участке региональной дороги Серышево - Казанка и Серышево - Большая Сазанка, подрядчик работает над восстановлением проезда.