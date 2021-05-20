Амурчанам вернут половину от цены путевок в загородные лагеря

В загородных лагерях отдохнуть смогут 3,5 тысячи ребят, в пришкольных - еще 11,5 тысяч. Фото: freestocks.org

В Амурской области второй год подряд оздоровительная кампания пройдёт в необычном режиме – повлияет, конечно же, пандемия. О новшествах отдыха в пришкольных и загородных лагерях Приамурья в 2021 году рассказали на пресс-конференции.

Путёвок меньше, компенсации - больше

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции посетить амурские лагеря смогут меньше детей, чем в позапрошлом году (как мы помним, в 2020 году лагеря вообще не открылись в очном режиме). Наполняемость учреждений отдыха и оздоровления не будет превышать 75% от проектной вместимости.

- Открытие оздоровительных учреждений будет возможно только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения, а также стопроцентной вакцинации против коронавируса всех работников, - добавили эксперты на пресс-конференции.

Учитывая соблюдение необходимых санитарных требований, стоимость путевок в детские лагеря этим летом оказалась дороже, чем привыкли амурские родители.

- В связи с этим по инициативе губернатора Амурской области Василия Орлова была увеличена средняя стоимость путевки, предусмотренная для расчета компенсации – до 30 тысяч рублей (вместо 27 тысяч), - рассказала зампред регионального правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Кроме того, изменен процент возврата – с 14% до 25%.

- Таким образом, амурские семьи смогут вернуть за путевки в загородные лагеря четвертую часть от 30 тысяч рублей, – пояснила Светлана Яковлева и добавила, что объем средств областного бюджета, предусмотренный на частичную оплату стоимости путевок, в 2021 году составил более 45 миллионов рублей.

Процент, на основании которого делается расчёт компенсации, изменился и для пришкольных лагерей. Если раньше минимальный размер компенсации составлял 50% от стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, то теперь он возрос до 75%. Такие меры позволят сделать детский отдых более доступным, несмотря на рост стоимости.

Кешбэк от Ростуризма

Впервые в этом году амурчане могут получить компенсации не только из регионального бюджета, но и из федерального. Ростуризм запустил программу, по которой семьи, чьи дети отправятся отдыхать в стационарные загородные лагеря, могут дополнительно получить кешбэк в размере 50% от стоимости путевки.

- Эта программа не является обязательной для всех. Пока по решению руководителей учреждений и по согласованию с Ростуризмом в проект зашли пять лагерей нашей области, перечень не окончательный. В частности, в проекте участвуют: «Колосок», «Белые горы», «Огонек» (г. Благовещенск), «Огонек» (г. Шимановск) и «Центр спортивной подготовки» (г. Свободный), - перечислила начальник отдела по туризму минэкономразвития Приамурья Эльвира Самарина.

Новой формой поддержки могут воспользоваться только лица, имеющие карту безналичного расчета «Мир».

- Также стоит сказать, что 50-процентный кешбэк не распространяется на путевки, купленные до начала реализации программы Ростуризма. В случае участия лагеря в проекте на получение федеральной компенсации родители могут рассчитывать в течение пяти дней, – добавила Самарина.

Подробную информацию о новой программе можно узнать у представителей самих лагерей-участников проекта, а также на сайте Ростуризма.

Отдохнут тысячи

Всего в 2021 году на отдых и оздоровление юных амурчан из бюджета области выделено свыше 190 миллионов рублей.

Принять детей готовы 14 загородных лагерей (планируемый охват школьников – 3,5 тысячи человек), около 300 пришкольных (11,5 тысяч детей), 16 лагерей труда и отдыха (более 500 детей) и один стационарный палаточный лагерь (около 500 детей).

Также во время каникул в регионе будут организованы профильные смены, слеты и другие формы оздоровления и занятости детей.

- В лагере «Колосок», помимо двух оздоровительных трехнедельных смен, пройдут профильные смены для спортсменов, также запланирован ряд мероприятий совместно с центрами «IT-Куб» и «Вега», в августе состоятся смены для детей с ограниченными возможностями здоровья. За три летних месяца в «Колоске» отдохнут порядка полутора тысяч детей, – отметила директор лагеря Анна Носкова.

В ходе пресс-конференции зампред регионального Правительства акцентировала внимание на том, чтобы родители не теряли бдительности при выборе учреждения отдыха и оздоровления детей.

- Уважаемые родители, убедитесь, что лагерь, в который поедет ваш ребенок, находится в реестре лагерей Амурской области. В противном случае нет никаких гарантий того, что в учреждении соблюдены все меры безопасности. Сам реестр, как и другую полезную информацию, например о кешбэке, можно найти на сайте министерства образования и науки Амурской области в разделе «Организация отдыха, оздоровления и занятости, - заключила Светлана Яковлева.