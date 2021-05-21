«Ночь музеев» и еще семь поводов выйти из дома в выходные 22-23 мая

Выставка оружия - одна из фишек «Ночи музеев» Фото: Юлия ГОМАН

В субботу, 22 мая, по всей стране пройдет акция «Ночь музеев» - и амурская столица не станет исключением. Интерактивная программа «Парад планет» будет приурочена к Году науки и технологий, а также к первому полету человека в космос и объединит сразу четыре точки в Благовещенске.

Путешествие в историю

В Амурском областном краеведческом музее найдутся занятия и для детей, и для взрослых. Юные участники музейной ночи посетят спектакль-фантазию, театральные встречи с актерами театра кукол, мастер-класс по правополушарному рисованию.

- Молодежь и взрослые познакомятся с увлекательной наукой - астрономией, попадут в «каменный век» и «век средневековья», примут участие в «Волшебной охоте» на мастер-классе по мотивам эвенкийских сказок, - перечисляют возможности организаторы мероприятия.

Кроме того, первые сто посетителей музея смогут пройти увлекательный квест «Покорители Галактики» и побывать в разных временных эпохах.

От науки до искусства

Впервые в рамках акции запустят автобусные маршруты с посещением трех музеев. Они охватят музейно-выставочный комплекс «Дом И. А. Саяпина», музей-мастерскую народного художника России А. Тихомирова и музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова».

- Так, в музее «Дом И. А. Саяпина» посетителям будут предложены увлекательный квест «Трансмиссия» и занимательные занятия клуба «Роботехника», - делятся подробностями организаторы.

В музее-мастерской народного художника России А. Тихомирова расскажут о встрече известного основателя «оконописи» с космонавтом С. К. Крикалевым. А в музее «Дом И. А. Котельникова» гостей ждут химические опыты, экскурсии и викторины.

Всего один билет

Что примечательно, все перечисленные места и Амурский областной краеведческий музей можно будет посетить по единому билету. Однако количество этих самых билетов ограничено - впустить всех желающих музейные работники не смогут из-за пандемии коронавируса. Поэтому, если вы заинтересовались, рекомендуем поторопиться с покупкой.

Стоимость участия в «Ночи музеев» для взрослых составит 300 рублей, а для детей от пяти лет, студентов и пенсионеров - 200 рублей. Однако в эту сумму не включен проезд между музеями.

Если вы не хотите добираться самостоятельно, купите билет на автобусный маршрут с посещением музеев. Он стоит всего на сто рублей дороже: для взрослых - 400 рублей, для детей от пяти лет, студентов и пенсионеров - 300 рублей.

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Услышать NILETTO вживую смогут амурчане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Если идея посетить «Ночь музеев» вас не привлекла - что ж, есть и другие варианты.

Вокруг смеха

В Общественно-культурном центре на этой неделе предлагают от души посмеяться: в пятницу состоится концерт Игоря Маменко (12+).

- На его неприкрытый талант юмориста направила внимание уже вся страна. Так зажигательно, самобытно и органично говорить смешные рассказы и забавные истории может только он. Неповторимая мимика и имитация голосов народов дружеских республик, не могут никого оставить без эмоций на его концертах. Игорь Маменко заводит зал, как говорится, не успев поздороваться... - анонсируют новую программу юмориста организаторы концерта.

Амурчане увидят как проверенные временем хиты, так и совершенно новые номера, ни разу не выходившие в эфир. Всех желающих вдоволь нахохотаться ждут 21 мая в 19.00.

Музыка миллионов

На Grand Arena Ostrova в понедельник, 24 мая, выступит один из самых известных представителей современного российского шоу-бизнеса - NILETTO (6+). Парень из Екатеринбурга ухватил свой особенный стиль, записал хит, обрел бешеную популярность и теперь «разносит» концертные площадки страны.

Песни NILETTO звучат сейчас отовсюду. Песня «Любимка» долгое время занимала первые места в «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте» и Apple Music - Россия. Его клипы собирают миллионы просмотров на YouTube, у него тысячи подписчиков и лайков в социальных сетях.

В этом году NILETTO отправился в большой концертный тур. Одной из точек его маршрута стал Благовещенск. Жители города смогут услышать последние хиты исполнителя 24 мая в 20.00.

КСТАТИ

Все на велогонку!

В Благовещенске продолжается подготовка к Дню города, который будем праздновать 5 июня. Одним из самых ярких мероприятий праздника обещает стать традиционная велогонка на призы газеты «Дважды два» (0+).

Велогонка - соревнование прежде всего для школьников города. В основных заездах могут принять участие ребята от 10 до 18 лет, причем мальчики и девочки будут соревноваться по отдельности.

Чтобы стать одним из велогонщиков, детям необходимы согласие родителей и медицинская справка о состоянии здоровья. Справку может выдать школьный врач или доктор в поликлинике.

Отдельный заезд будет предусмотрен для спортсменов старше 18 лет и для семей, также приз вручат самому маленькому участнику велогонки. А еще все спортсмены получат по фирменной футболке и кепке от организаторов мероприятия.

Регистрация на велогонку начнется в день проведения соревнований в 10.00 на площади ОКЦ. Берите с собой хорошее настроение, и вперед - крутить педали!

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Человек эпохи»

Открытие выставки к 100-летию академика А. Д. Сахарова

21 мая, 15.00

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

12+

«Кварталы моего детства»

Пешая экскурсия по историческому кварталу

21 мая, 19.00

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

12+

«Русская изба»

Тематическая экскурсия

23 мая, 13.00

Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216

6+

«Подкова на счастье»

Мастер-класс по лепке подковы из глиняных пластин

23 мая, 14.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 131/1

6+

«22 квартал»

Пешая экскурсия

23 мая, 15.00

Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216

12+