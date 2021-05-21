«Ночь музеев» и еще семь поводов выйти из дома в выходные 22-23 мая

Выставка оружия - одна из фишек «Ночи музеев»
Фото: Юлия ГОМАН
В субботу, 22 мая, по всей стране пройдет акция «Ночь музеев» - и амурская столица не станет исключением. Интерактивная программа «Парад планет» будет приурочена к Году науки и технологий, а также к первому полету человека в космос и объединит сразу четыре точки в Благовещенске.
Путешествие в историю
В Амурском областном краеведческом музее найдутся занятия и для детей, и для взрослых. Юные участники музейной ночи посетят спектакль-фантазию, театральные встречи с актерами театра кукол, мастер-класс по правополушарному рисованию.
- Молодежь и взрослые познакомятся с увлекательной наукой - астрономией, попадут в «каменный век» и «век средневековья», примут участие в «Волшебной охоте» на мастер-классе по мотивам эвенкийских сказок, - перечисляют возможности организаторы мероприятия.
Кроме того, первые сто посетителей музея смогут пройти увлекательный квест «Покорители Галактики» и побывать в разных временных эпохах.
От науки до искусства
Впервые в рамках акции запустят автобусные маршруты с посещением трех музеев. Они охватят музейно-выставочный комплекс «Дом И. А. Саяпина», музей-мастерскую народного художника России А. Тихомирова и музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова».
- Так, в музее «Дом И. А. Саяпина» посетителям будут предложены увлекательный квест «Трансмиссия» и занимательные занятия клуба «Роботехника», - делятся подробностями организаторы.
В музее-мастерской народного художника России А. Тихомирова расскажут о встрече известного основателя «оконописи» с космонавтом С. К. Крикалевым. А в музее «Дом И. А. Котельникова» гостей ждут химические опыты, экскурсии и викторины.
Всего один билет
Что примечательно, все перечисленные места и Амурский областной краеведческий музей можно будет посетить по единому билету. Однако количество этих самых билетов ограничено - впустить всех желающих музейные работники не смогут из-за пандемии коронавируса. Поэтому, если вы заинтересовались, рекомендуем поторопиться с покупкой.
Стоимость участия в «Ночи музеев» для взрослых составит 300 рублей, а для детей от пяти лет, студентов и пенсионеров - 200 рублей. Однако в эту сумму не включен проезд между музеями.
Если вы не хотите добираться самостоятельно, купите билет на автобусный маршрут с посещением музеев. Он стоит всего на сто рублей дороже: для взрослых - 400 рублей, для детей от пяти лет, студентов и пенсионеров - 300 рублей.
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Услышать NILETTO вживую смогут амурчане
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Если идея посетить «Ночь музеев» вас не привлекла - что ж, есть и другие варианты.
Вокруг смеха
В Общественно-культурном центре на этой неделе предлагают от души посмеяться: в пятницу состоится концерт Игоря Маменко (12+).
- На его неприкрытый талант юмориста направила внимание уже вся страна. Так зажигательно, самобытно и органично говорить смешные рассказы и забавные истории может только он. Неповторимая мимика и имитация голосов народов дружеских республик, не могут никого оставить без эмоций на его концертах. Игорь Маменко заводит зал, как говорится, не успев поздороваться... - анонсируют новую программу юмориста организаторы концерта.
Амурчане увидят как проверенные временем хиты, так и совершенно новые номера, ни разу не выходившие в эфир. Всех желающих вдоволь нахохотаться ждут 21 мая в 19.00.
Музыка миллионов
На Grand Arena Ostrova в понедельник, 24 мая, выступит один из самых известных представителей современного российского шоу-бизнеса - NILETTO (6+). Парень из Екатеринбурга ухватил свой особенный стиль, записал хит, обрел бешеную популярность и теперь «разносит» концертные площадки страны.
Песни NILETTO звучат сейчас отовсюду. Песня «Любимка» долгое время занимала первые места в «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте» и Apple Music - Россия. Его клипы собирают миллионы просмотров на YouTube, у него тысячи подписчиков и лайков в социальных сетях.
В этом году NILETTO отправился в большой концертный тур. Одной из точек его маршрута стал Благовещенск. Жители города смогут услышать последние хиты исполнителя 24 мая в 20.00.
КСТАТИ
Все на велогонку!
В Благовещенске продолжается подготовка к Дню города, который будем праздновать 5 июня. Одним из самых ярких мероприятий праздника обещает стать традиционная велогонка на призы газеты «Дважды два» (0+).
Велогонка - соревнование прежде всего для школьников города. В основных заездах могут принять участие ребята от 10 до 18 лет, причем мальчики и девочки будут соревноваться по отдельности.
Чтобы стать одним из велогонщиков, детям необходимы согласие родителей и медицинская справка о состоянии здоровья. Справку может выдать школьный врач или доктор в поликлинике.
Отдельный заезд будет предусмотрен для спортсменов старше 18 лет и для семей, также приз вручат самому маленькому участнику велогонки. А еще все спортсмены получат по фирменной футболке и кепке от организаторов мероприятия.
Регистрация на велогонку начнется в день проведения соревнований в 10.00 на площади ОКЦ. Берите с собой хорошее настроение, и вперед - крутить педали!
А В ЭТО ВРЕМЯ
«Человек эпохи»
Открытие выставки к 100-летию академика А. Д. Сахарова
21 мая, 15.00
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
12+
«Кварталы моего детства»
Пешая экскурсия по историческому кварталу
21 мая, 19.00
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
12+
«Русская изба»
Тематическая экскурсия
23 мая, 13.00
Дом И. А. Саяпина
ул. Амурская, 216
6+
«Подкова на счастье»
Мастер-класс по лепке подковы из глиняных пластин
23 мая, 14.00
Дом И. А. Котельникова
ул. Краснофлотская, 131/1
6+
«22 квартал»
Пешая экскурсия
23 мая, 15.00
Дом И. А. Саяпина
ул. Амурская, 216
12+