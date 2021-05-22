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Происшествия22 мая 2021 3:05

Источник: Амурский школьник угрожал пристрелить учительницу

Почти сразу он заявил, что это просто шутка
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Учительница сразу предупредила подростка, что за такие шутки возможно суровое наказание

Учительница сразу предупредила подростка, что за такие шутки возможно суровое наказание

Фото: Ксения КОНЮХОВА

В редакцию «Комсомольской правды» поступила информация о том, что 12-летний школьник из города Зея в переписке с учительницей заявил: «Хочу пристрелить всех учительниц. И вы будете первой».

Скришноты упомянутой переписки появились в социальных сетях. По ним видно, что угроза поступила утром 19 мая.

Сначала ученик попросил педагога скачать приложение, которое позволяет отслеживать местонахождение людей. А когда учительница поинтересовалась, для каких целей это нужно, он заявил, что хочет пристрелить всех учительниц и начать с неё. Однако практически в следующем сообщении мальчик уточнил: «Да шутка».

Отца мальчика уже уведомили о случившемся.

Редакция «Комсомольской правды - Благовещенск» обратилась за комментарием в управление МВД по Амурской области. На момент публикации новости ответа не поступило.

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