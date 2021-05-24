Коронавирус в Приамурье, последние новости на 24 мая 2021: После майских праздников заболеваемость пошла в рост

Увеличилось и число амурчан, контактировавших с больными. Их стало больше в три раза – с 173 до 451 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые случаи коронавирусной инфекции продолжают фиксировать в Приамурье, и более того – их число начало расти. Причиной тому специалисты называют майские праздники.

- После майских праздников отмечается выраженный рост заболеваемости в группе работоспособного и наиболее социально активного населения 18-49 лет. Эпидрасследования показывают, что в 40 % случаев заражение происходит в общественном транспорте и торговых центрах, - рассказал и. о. руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Михаил Шептунов.

Увеличилось и число амурчан, контактировавших с больными. Их стало больше в три раза – с 173 до 451 человека.

При этом по-прежнему больные, заразившиеся на прошедшей неделе, чаще всего переносят коронавирус в виде ОРВИ – таких пациентов 72%. 26% приходится на пневмонии, 2% - на бессимптомное носительство вируса. Напряженной остается ситуация с заболеваемостью внебольничными пневмониями.

- Среди детей ситуация стабильная. Активных очагов COVID-19 в образовательных учреждениях не зарегистрировано, - добавили на заседании оперштаба в правительстве Приамурья.

Напомним, 23 мая, в Приамурье выявили 13 новых случаев заражения. У 7 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (54%), у 5 – в виде пневмонии (38%), у 1 в виде бессимптомной формы (8%).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

6 инфекционных госпиталей на 465 коек развёрнуто в Амурской области. По данным на 21 мая 2021 года, на лечении находятся 473 пациента с COVID-19, из них 296 человек – в стационарах. Остальные 177 пациентов проходят лечение амбулаторно.

В тяжелом состоянии находятся 21,1% заболевших, из них на аппаратах ИВЛ — 6 человек. В легкой форме СOVID-19 переносят 37,5% пациентов, в средней степени тяжести — 41, 4% человек.

Свободный коечный фонд составляет 17,2% от числа развернутых инфекционных коек. С момента работы «горячей линии» принято 37 090 обращений по вопросам COVID-19.