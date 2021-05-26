Наличные или карта: чем выгоднее расплачиваться

Практически у каждого жителя Благовещенска и Амурской области есть банковская карта, с помощью которой он совершает покупки и оплачивает услуги. Но есть и те, кто электронным деньгам предпочитает старые добрые наличные. У каждого способа оплаты есть свои преимущества, и во многом они зависят от ситуации, в которой находится человек. Мы решили выяснить, когда лучше расплачиваться картой, а в каком случае выручат бумажные деньги.

Электронный кошелек

В последние годы популярность безналичного расчета среди россиян растет, и это вполне объяснимо: расплачиваться картой удобно и безопасно. Не нужно носить с собой увесистый бумажник, рискуя в самый важный момент остаться без наличных. Даже если вы потеряете банковскую карточку, ею никто не сможет воспользоваться, потому что для этого нужен пин-код. Если же сразу после потери позвонить в банк и заблокировать карту, любые операции по ней будут невозможны. Оформив кредитную карту, можно совершить покупку, когда денег на нее не хватает. Сегодня есть карты с неплохим льготным периодом, так что можно занимать у банка до зарплаты и не платить за это проценты. А контролировать траты помогает СМС-оповещение.

Фишки и бонусы

Чтобы повысить интерес к пластиковым картам, банки и платежные системы предлагают их владельцам разные бонусные программы. Например, дают скидки в магазинах-партнерах. Впрочем, скидки могут быть не только на товары и продукты, но и на услуги и даже проезд в общественном транспорте. К примеру, до 30 июня владельцы бесконтактных карт «Мир» любого банка смогут ездить в общественном транспорте Благовещенска со скидкой в размере 6 рублей. Сэкономить на проезде жители и гости города могут в муниципальных автобусах, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Прикладываете бесконтактную карту «Мир» к валидатору - и сумма разовой поездки списывается с карты сразу со скидкой. Такую же скидку - 6 рублей с поездки - держатели бесконтактных карт «Мир» получают при оплате проезда в общественном транспорте в городах Белогорске и Свободном, а также в селах Ивановка и Тамбовка Амурской области. К слову, в Амурской области выдано более полумиллиона карт «Мир», многие из которых являются бесконтактными.

Заядлые путешественники с помощью карт могут копить «мили» авиакомпаний. А еще при оплате картой начисляются кешбэк и проценты на остаток.

Как правило, сумма возврата зависит от оборота по карте. Проще говоря, чем больше вы расплачиваетесь «пластиком», тем больше вам возвращают денег. Кешбэк составляет от 1 - 3% до 5%. Конечно, речь не идет о каких-то больших выплатах, но даже возврат 50 - 100 рублей - это приятно.

Старая добрая наличка

И все-таки, несмотря на все удобства и плюсы банковских карт, многие из нас не готовы расставаться с бумажными деньгами. Специалисты говорят, что желание иметь в кошельке наличные связано с психологией. Во первых, в этом случае люди ощущают уверенность, а во вторых, при оплате живыми деньгами покупатели тратят меньше. Одно дело - отдать продавцу несколько тысячных купюр и совсем другое - расстаться с цифрами, о которых вам сообщат в СМС.Впрочем, иногда расплатиться кредиткой попросту невозможно - на рынках, в киосках, некоторых службах доставки отсутствуют терминалы и нужны «живые» деньги.

Вместо вывода

Банковская карта, виртуальная карта в смартфоне, бумажные деньги - идеальный способ оплаты вряд ли существует. Каждый инструмент хорош по-своему: карта помогает всегда быть при деньгах, получать бонусы и скидки, расплачиваться на расстоянии. Бумажные деньги незаменимы при поездках на рынок, в маленькие села и деревни, а еще их можно доверить детям. Главное, понять, какой именно способ оплаты вам удобен и нужен в конкретной ситуации.

Главная причина любви к бумажным деньгам кроется в психологии - с наличкой как-то спокойнее.