Василий Орлов: «Законопроект, который обязывает россиян покидать зону ЧС, принят в первом чтении»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает для россиян обязанность покидать зону чрезвычайной ситуации, если такое решение принимается властями. О необходимости этой меры губернатор Амурской области Василий Орлов неоднократно говорил во время паводка 2019 года и ликвидации его последствий.

Сейчас принудительной может быть эвакуация только при режиме контртеррористической операции или режиме чрезвычайного положения. Режим же чрезвычайной ситуации могут вводить и региональные власти.

- Очень важно, что нас услышали, и Госдума пока в первом чтении приняла законопроект, позволяющий сделать эвакуацию из зоны ЧС обязательной. Пробел в законодательстве, который допускает, что люди сознательно подвергают опасности не только свои жизни, но и жизни своих детей, жизни спасателей, нужно устранять. Мы совместно с депутатами направляли законодательную инициативу в федеральные структуры и рады, что она нашла поддержку, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.

В настоящий момент на территории Амурской области продолжается масштабная работа по определению зон затопления. В этом году их установят в 51 населенном пункте. На проведение данных мероприятий из областного бюджета выделено 67 млн рублей. Работы пройдут в Белогорске, Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Завитинском, Ивановском, Константиновском, Мазановском и Михайловском районах.

Напомним, в границах зон затопления будет запрещено жилое строительство, а людей, которые сейчас уже проживают на данных территориях, со временем планируется переселить в безопасные места.

В прошлом году на территории области было установлено 10 первых зон затопления в Селемджинском районе, в период 2022 и 2023 годов данную работу проведут еще в 186 населенных пунктах.