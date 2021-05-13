К высокоскоростному интернету в Приамурье подключат 346 социально-значимых объектов

В соответствии с региональным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» на территории области к высокоскоростному интернету с 2019 года подключено 563 социально значимых объекта.

При подключении объектов к сети «Интернет» строятся волоконно-оптические линии связи, тем самым улучшается качество и инфраструктура сотовой связи в регионе. Об этом на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства рассказал заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

- Позитивным эффектом проекта является подключение отдаленных территорий к высокоскоростному интернету. Например, в поселке Береговой Зейского района по волоконно-оптической линии связи к сети «Интернет» подключены школа, администрация поселка и пожарный пост. Отмечу, что оператор связи помимо социальных объектов готов подключать к высокоскоростному интернету юридических лиц и предпринимателей поселка. Для этого необходимо просто направить ему заявку. Работа по подключению социальных объектов из отдаленных районов к сети «Интернет» проводится в регионе с 2019 года, - рассказал Денис Земнухов.

Также региональным министерством цифрового развития и связи проработан вопрос о дополнительном строительстве и оснащении 4G-передатчиками отдаленных территорий области. Уже в этом году в отдаленных населенных пунктах, в которых ранее отсутствовали услуги доступа к сети «Интернет», будет построено 19 башен сотовой связи. В стадии рассмотрения строительство ещё 47 вышек связи.

В целях перспективного развития связи и интернет-доступности отдаленных районов области министерством цифрового развития разрабатывается проект по предоставлению в 2021-2022 годах субсидий на возмещение части затрат операторам связи на развитие сетей сотовой связи (2G для голоса, 4G/LTE для интернета).

- Проект коснётся в первую очередь населенных пунктов, которые не охвачены услугами связи, а также где наблюдается некачественный сигнал. В данный момент порядок субсидирования проходит экспертную проверку и согласование, - отметил заместитель министра.