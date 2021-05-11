Василий Орлов: «Ремонты социальных объектов на особом контроле амурского правительства»

Капитальный ремонт хирургического корпуса больницы в Тынде завершится в сентябре. На сегодня готовность объекта составляет 53 процента.

Рабочие уже выполнили демонтажные работы, устройство систем отопления и электроснабжения. Сейчас проводится установка каркасов подвесных потолков, устройство системы вентиляции, оконных откосов, наливных полов, возведение кирпичных перегородок, облицовка поверхности стен керамической плиткой, поверхности полов — керамогранитом. Завершается монтаж систем водоснабжения и водоотведения.

В рамках заключенного контракта рабочие также выполнят ремонт фасада здания, благоустройство прилегающей территории — устройство асфальтового покрытия, установку бордюров, укладку тротуарной плитки.

Для ведения строительного контроля на объект регулярно выезжают специалисты ГКУ Амурской области «Строитель». Кроме того, наблюдать за работами можно круглосуточно, посредством камер видеонаблюдения, установленных как на этажах, так и на фасаде здания.

- Ремонты социальных объектов находятся на особом контроле. Все они должны идти под круглосуточным видеонаблюдением. Камеры нужно установить везде, где есть техническая возможность. Это необходимо для оперативного выявления и устранения недочетов. Кроме того, возможность наблюдать за ходом работ должна быть у жителей региона. Завершения ремонтов многих соцобъектов люди ждут с нетерпением, – отметил губернатор Василий Орлов.

Напомним, здание хирургического корпуса 1980 года постройки общей площадью более девяти тысяч квадратных метров было передано больнице города Тынды в 2016 году от ОАО «РЖД». Там давно не проводился ремонт, часть площадей была законсервирована. После завершения ремонта руководство учреждения планирует развернуть в корпусе 200 коек круглосуточного пребывания, травматологический центр. Медпомощь будет оказываться не только жителям Тынды, но и людям из Тындинского, Зейского и Сковородинского районов, Якутии.