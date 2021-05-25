Коронавирус в Приамурье, последние новости на 25 мая 2021: Число случаев ковида резко выросло в Свободном и Тынде

Напомним, привиться против ковид можно в любой амурской поликлинике Фото: Мария ЛЕНЦ

В Амурской области к утру 25 мая 2021 года зарегистрировано 22 641 случай новой коронавирусной инфекции. Из них 22 059 завершились выздоровлением, 290 привели к летальным исходам.

После майских праздников специалисты отмечают рост заболеваемости COVID-19 в Приамурье. На прошедшей неделе оно выросло на 9,4%. Рост отмечается в Благовещенске, Свободном, Тынде и Белогорске (подробнее см. «Конкретно»).

По-прежнему преобладает лёгкая форма заболеваемости: 72% пациентов, заразившихся на прошлой неделе, испытывают лишь симптомы ОРВИ. Пневмония наблюдается у 26% пациентов, бессимптомная форма – у 2%.

При этом отмечается, что чаще всего ковид выявляют у взрослых амурчан. Наибольшее число случаев приходится на возрастную группу от 50 до 64 лет.

КОНКРЕТНО

Где заразились за неделю?

г. Благовещенск –38 случаев;

г. Свободный – 20 случаев;

г. Тында – 18 случаев;

г. Белогорск – 11 случаев;

г. Зея – 4 случая;

г. Шимановск – 4 случая;

Ивановский район – 2 случая;

Сковородинский район – 2 случая;

Тындинский район – 2 случая;

Тамбовский район – 2 случая;

Ромненский район – 1 случай;

Архаринский район – 1 случай.