Коронавирус в Приамурье, последние новости на 25 мая 2021: Число случаев ковида резко выросло в Свободном и Тынде

Напомним, привиться против ковид можно в любой амурской поликлинике
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Амурской области к утру 25 мая 2021 года зарегистрировано 22 641 случай новой коронавирусной инфекции. Из них 22 059 завершились выздоровлением, 290 привели к летальным исходам.
После майских праздников специалисты отмечают рост заболеваемости COVID-19 в Приамурье. На прошедшей неделе оно выросло на 9,4%. Рост отмечается в Благовещенске, Свободном, Тынде и Белогорске (подробнее см. «Конкретно»).
По-прежнему преобладает лёгкая форма заболеваемости: 72% пациентов, заразившихся на прошлой неделе, испытывают лишь симптомы ОРВИ. Пневмония наблюдается у 26% пациентов, бессимптомная форма – у 2%.
При этом отмечается, что чаще всего ковид выявляют у взрослых амурчан. Наибольшее число случаев приходится на возрастную группу от 50 до 64 лет.
КОНКРЕТНО
Где заразились за неделю?
г. Благовещенск –38 случаев;
г. Свободный – 20 случаев;
г. Тында – 18 случаев;
г. Белогорск – 11 случаев;
г. Зея – 4 случая;
г. Шимановск – 4 случая;
Ивановский район – 2 случая;
Сковородинский район – 2 случая;
Тындинский район – 2 случая;
Тамбовский район – 2 случая;
Ромненский район – 1 случай;
Архаринский район – 1 случай.