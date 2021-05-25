Золотая гастроль Масловского

Фото: Petropavlovsk

На минувшей неделе Тверской суд Москвы вновь продлил арест Павла Масловского, экс-директора золотодобывающего предприятия Petropavlovsk, до 23 августа. Масловский обвиняется в хищении более 95 млн рублей АО «Покровский рудник». Растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет или штраф до 1 млн руб. У правоохранительных органов есть мнение, что в ходе сделки могли пострадать интересы не только частных инвесторов, но и государства. Одним из акционеров Petropavlovsk является Амурская область.

Кредиторы и акционеры против

Напомним, силовики заинтересовались сделкой купли-продажи здания в Благовещенске за 218 миллионов рублей по завышенной стоимости. Решение Масловского о покупке здания у собственного сына для АО «Покровский рудник» посеяло смуту и недоверие среди акционеров и даже кредиторов предприятия.

Как сообщает РБК, с просьбой расследовать сделку в ФСБ обратился глава «Газпромбанка» Андрей Акимов. В обращении сказано, что «Газпромбанк» предоставляет кредитование и финансовое обслуживание Petropavlovsk, который выступает гарантом по кредиту на сумму около $200 млн компании IRC (31,1% этой компании у Petropavlovsk). Банк «попросил проверить обоснованность цены, по которой компания купила офисное здание у сына своего акционера».

Другое обращение в ФСБ поступило от членов совета директоров золотодобывающего предприятия. В заявлении говорилось о возможном ущербе от сделки для государства. 64-й день рождения Павел Масловский неожиданно для себя встретил в суде. В преддверии заседания сотрудники ФСБ провели обыски в квартирах и домах фигурантов в Московском регионе.

Карта Масловского бита?

Адвокаты Масловского четыре раза безуспешно пытались вытащить бизнесмена из СИЗО, каждый раз пытаясь уйти от рассмотрения вопроса по существу. Защитникам экс-директора Petropavlovsk в какой-то момент удалось добиться промежуточного успеха. В начале 2021 года у Масловского даже появилась надежда выйти из СИЗО под домашний арест или уйти от следствия. Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции по Масловскому и отправил ходатайство обвинения на пересмотр. Тогда защита Павла Масловского зацепилась за опечатки в судебном решении. Тверской районный суд свои ошибки исправил, но бывшего сенатора оставил под арестом.

На этот раз, как сообщает РБК, адвокаты попытались работать с «телом» обвинения и усомнились в корректности оценки здания. Итак, в марте 2018 года сын Масловского Алексей продал здание в Благовещенске Покровскому руднику (основной актив Petropavlovsk) за 218,4 млн руб., исходя из цены 97,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Следствие оценило реальную стоимость здания в 123 млн руб. Адвокаты Масловского заявили о некорректной оценке объекта недвижимости, проведенной в декабре 2020 года. Экспертизу проводила московская компания ООО «Атлант-Оценка». В ходе заседания адвокаты обнародовали другую экспертизу - саморегулируемой организации «Ассоциация «Российское общество оценщиков». Она заключила, что работа ООО «Атлант-Оценка» проведена с нарушением методологии и вводит в заблуждение заказчика оценки. Но эти доводы суд не убедили. Истории, когда оценщики выступают друг против друга, - довольно рядовое событие в столице.

Процесс может затянуться. Во-первых, если экспертиза действительно «кривая» - Масловскому придется ждать новой в СИЗО. Сколько времени займет оценка - одному богу известно. Во-вторых, за это время дело бизнесмена и экс-директора Petropavlovsk может пополниться новыми обстоятельствами, связанными с историей вывода активов не только Petropavlovsk, но и «Токур-золото», Азиатско-Тихоокеанского банка и дочернего «М2М прайвет банк».

Конфликт интересов

Изначально сделка по покупке Павлом Масловским от лица Petropavlovsk здания у собственного сына кажется весьма сомнительной. Экс-директор пошел на серьезный риск - допустил «конфликт интересов» в компании, акции которой торгуются на Лондонской бирже. Даже рядовому чиновнику районной администрации известно, что иметь дела с родственниками, даже если они действительно являются единственными поставщиками услуг - опасная гастроль. Бизнесмен уровня Масловского не мог не осознавать рисков.

Возможная схема вывода средств АО «Покровский рудник» через покупку недвижимости была вскрыта в ходе проведения Forensic investigation. Напомним, после увольнения Павла Масловского с поста гендиректора Petropavlovsk совет директоров проголосовал за расследование всех сделок предприятия последних трех лет (для аудита привлекли компанию KPMG). Что накопали проверяющие на Масловского - неизвестно.

«КП» ранее сообщала об основных претензиях акционеров к экс-директору. Среди них неэффективность управления компанией, вывод средств через офшоры, раздутые административные и операционные расходы, высокая долговая нагрузка, занижение прибыли и уход от выплат дивидендов. За 10 лет на лондонской бирже капитализация компании снизилась в 100 раз. Максимальная цена акций доходила до 560 фунтов в 2006 году, а в 2014-м опустилась уже до 5 фунтов. На сегодняшний день, по мнению экспертов, акции Petropavlovsk по-прежнему остаются одними из самых недооцененных.

Дела пошли в гору

Корпоративный конфликт вокруг золотодобытчика Petropavlovsk, одного из стратегических предприятий Амурской области и страны, постепенно угасает. По итогам 2020 года Petropavlovsk увеличил EBITDA на 32% - $350,7 млн, что превзошло ожидания аналитиков. Скорректированная чистая прибыль компании выросла почти втрое - до $76,1 млн.

На позитивных новостях, таких как планируемый запуск флотационной фабрики на месторождении «Пионер», постепенно оживают акции: в апреле рост составил 3,67% и превысил 28 руб. за акцию. По итогам 2020 года компания увеличила производство на 6%, до 548,1 тыс. унций. Капитализация Petropavlovsk на Лондонской бирже 21 мая составила 1 млрд фунтов стерлингов ($1,4 млрд).