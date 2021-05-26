Как уберечь ребенка от возможного падения из окна

Решетка - не гарант безопасности. Фото: freepik.com

Наконец-то наступили теплые деньки, люди стали открывать окна в квартирах. Свежий воздух - это, конечно, хорошо, но для малыша проветривание может быть опасным. Его может продуть, а еще (и это во много раз хуже) ребенок может выпасть из окна. «Комсомолка» разобралась, как спасти свое чадо и не допустить трагедии.

Помни и соблюдай

Случаи падения уже происходили в Благовещенске в этом году. К примеру, 22 апреля из окна четвертого этажа в микрорайоне выпал ребенок. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. По факту падения следователи и прокуратура организовали проверки.

Чтобы подобное не повторялось, специалисты просят родителей не оставлять детей наедине с открытым окном и напоминают о правилах, которые помогут избежать трагедии:

• Открывая окна, убедитесь, что ребенок находится под присмотром.

• Используйте форточки. Если такой возможности нет, то открывайте окно не больше чем на 10 см. Для этого поставьте ограничители.

• Не разрешайте ребенку выходить на балкон без взрослых.

• Не оставляйте спящего ребенка одного. Он может проснуться и полезть к открытому окну.

• Отодвиньте всю мебель от окон. Так ваше чадо не сможет забраться на подоконник по столу или дивану.

• Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он этому научится, тем более безопасным будет его пребывание в квартире.

• Не учите ребенка подставлять что-то под ноги, чтобы выглянуть в окно. Таким образом он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть.

• Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного малыша.

• Если ребенок боится оставаться в квартире один, не допускайте этого. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно, надеясь увидеть родителей, и из-за этого могут упасть.

• Жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек, так как ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них и удушиться.

Предупредить беду

К счастью, в современном мире есть много устройств для защиты малышей от падения.

Наиболее распространены ручки для окон с врезным замком. Они считаются самыми надежными. Можно купить блок с кнопкой вместо замка. Она нажимается довольно сложно, и малышу сделать это практически невозможно.

Есть специальные блокираторы (детские замки), которые ставятся на раму окна внизу створки, закрываются на ключ и позволяют свободно открывать окно под углом, но при этом не давать открывать его нараспашку даже на сантиметр.

Можно установить внутренний ограничитель, позволяющий фурнитуре свободно открываться под углом и только на 10-15 см нараспашку. Чтобы открыть створку полностью, необходимо разблокировать устройство. Маленький ребенок сделать этого не сможет.

Стеклопакет в нижней части балконной двери может быть опасным - ребенок сможет его разбить. Поэтому, если вы заказываете балконный блок со стеклопакетом, то попросите в оконной фирме наклеить на внутреннее стекло антивандальную пленку или установить закаленное стекло.

Можно заменить обычную ручку съемной с заглушкой-розеткой. После того как створку закроют, ручку необходимо вынуть, а отверстие от нее закрыть декоративной шторкой.

Неплохая система защиты - тросик-блокиратор, который ограничивает ширину открывания створки окна. Чтобы открыть окно нараспашку, нужно вставить ключ и отсоединить тросик.

Еще один вариант - декоративная решетка. Шаг прутьев рассчитан таким образом, чтобы полностью предупредить застревание между ними маленьких ручек или ножек.

Отметим, что профессионалы советуют использовать комплексную защиту. Если малыш откроет одну блокировку, его остановит следующая.

ВАЖНО

Готовы ответить?

Если ребенок выпал из окна, ответственность за это несут родители. Административную - по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей». В зависимости от последствий возможно привлечение к уголовной ответственности по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

БДИ!

Какие еще опасности ждут вашего ребенка?

Окна - не единственная летняя проблема. Правоохранители выделяют еще несколько.

Велосипеды

- При покупке велосипеда взрослые обязаны изучить с ребенком правила поведения во дворе и на дороге, а также использовать защитную экипировку, в темное время - осветительными приборами и светоотражателями, - поясняют в ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Важно помнить, что велосипедистам младше 14 лет нельзя выезжать на дорогу. Поэтому родителям необходимо внимательнее относиться к выбору места для велопрогулок своих детей. И прежде чем отпускать ребенка кататься на велосипеде или самокате, взрослые должны убедиться, что он будет в безопасном месте.

Крыши

- До 18 лет ответственность за детей несут родители, поэтому они должны с раннего возраста доносить до ребенка, что это опасно, рассказать обо всех рисках, которые только могут быть от нахождения на крышах, - комментируют в городском УМВД.

Водоемы

Не за горами и купальный сезон. С 14 июня прошлого года детям до 14 лет запрещено находиться на водоемах, которые не считаются местами массового отдыха, без родителей. Взрослые в таком случае могут быть привлечены к административной ответственности.

О том, что купаться в водоемах можно лишь в сопровождении взрослых, должны знать и сами ребята. Также они должны понимать, что игры на воде крайне опасны, прыгать в воду в непредназначенных для этого местах категорически запрещено, да и уплывать далеко от берега не следует.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

В случае возникновения нештатных ситуаций звоните:

- 101 - единый телефон пожарных и спасателей для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов.

- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.