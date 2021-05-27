Коронавирус в Приамурье, последние новости на 27 мая 2021: По темпам вакцинации Амурская область вышла на 15 место в России

Вакцинация особенно важна для представителей старшего поколения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области, по последним данным, зарегистрировано 22 669 случаев новой коронавирусной инфекции. Последние случаи заражения зафиксированы 26 мая 2021 года, когда врачи подтвердили 13 новых фактов заболевания COVID-19.

При этом темпы вакцинации в Приамурье сравнительно неплохи. Прививки получили 98 208 амурчан – 27% от запланированного количества. Кажется, что это немного, но в среднем по России данный показатель меньше – 21,7%. Среди всех регионов Амурская область занимает 15 место по темпам вакцинации.

Однако чтобы в регионе сформировался коллективный иммунитет, прививки нужно сделать 60% взрослого населения. Сейчас лучшие результаты по вакцинации против ковида показывают пять амурских клиник: Свободненская поликлиника и городские больницы Благовещенска, Шимановска, Селемджинского и Сковородинского районов. Там использовали всю поступившую партию первых компонентов вакцины.

Напомним, всего в Амурскую область было доставлено 109 550 доз.

Губернатор поручил главам муниципальных образований взять ход вакцинации от коронавирусной инфекции на личный контроль. Напомним, ранее губернатор отметил необходимость завершить плановую прививочную кампанию до 1 сентября.

- Сам собой коронавирус не пройдет, нам необходимо вакцинировать жителей области, и сделать это в сжатые сроки. Главам нужно работать с работодателями на своих территориях, если придется, лично обзвонить крупные предприятия и составить графики вакцинации. Отчеты о ходе данной работы буду принимать лично, дважды в неделю, - заявил глава региона Василий Орлов.