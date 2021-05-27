Региональный режим ЧС ввели из-за паводка в Амурской области

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На территории Амурской области из-за паводковой ситуации и состояния дорог введен региональный режим ЧС. На сегодня в 14 муниципальных образованиях повреждены объекты транспортной инфраструктуры, нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами. Транспортное сообщение нарушено с четырьмя населенными пунктами.

- В связи с неустойчивой погодой, сопровождающейся дождями, сохраняется вероятность дальнейшего подъема уровней воды на реках Приамурья. Амурская областная территориальная подсистема РСЧС со вчерашнего дня функционирует в режиме «Чрезвычайная ситуация», - сообщили в правительстве Приамурья.

За прошедшие сутки на территории области подтопленными остаются 22 приусадебных участка - в Овсянке Зейского района (5), с. Февральское Селемджинского района (11) и в Сковородинском районе (6). Также подтоплены 8 автомобильных дорог.

В населенных пунктах районов уже работают спасатели и пожарные области: они следят за уровнем воды, оповещают население о неблагоприятной гидрологической ситуации, а в Ивановке Зейского района со вчерашнего дня работает лодочная переправа, организованная спасателями Амурского центра ГЗ и ПБ из Зеи.

По информации амурского минтранса, существуют проблемные участки, к восстановлению которых приступить невозможно, ввиду переувлажнения дорожного полотна и обводненности участков. Организован постоянный мониторинг ситуации на дорогах, подрядными организациями, специалистами администраций и Амурупрадора, обо всех происшествиях незамедлительно информируется минтранс области.

- В этом году с таким масштабом разрушений дорог в весенний период регион столкнулся впервые. Причиной послужило сильное обводнение в предшествующие годы, раннее потепление привело к обильному таянию снегов и осадкам. В условиях накопленного «недоремонта», дороги с нулевым профилем переувлажнялись и разрушались. Ежегодные вводимые сезонные ограничения по грузоподьемности транспорта оказались не эффективными, нами внесены изменения в постановление, предусматривающие введение ограничений по общей массе - раньше ограничение вводилось по нагрузке на ось. Разработаны схемы установки запрещающих знаков, обратились в УМВД области по оказанию содействия в соблюдении ограничений», - доложил министр Александр Зеленин.

Всего на сегодня повреждено почти 297 участков автомобильных дорог протяженностью 336 км, данные уточняются, разрушено также 2 моста и 14 водопропускных труб.

- Участки обследованы, составлены акты и подготовлены сметы, объем разрушений превышает 1,2 млрд рублей, ущерб уточняется, так как ситуация ухудшается в связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий на территории области в ближайшие дни. Из-за состояния дорожной сети, считаем необходимым ввести режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Мы написали обращение Минтранс России на совместное обследование дорог и составление актов, что будет являться основанием для выделения федеральной помощи, - отметил министр.

Сейчас восстановительные работы ведутся в рамках контрактов по содержанию.

- Минтрансом фактически расходуются лимиты на содержание, предусмотренные до конца текущего года, эти средства необходимо будет восполнять. Ситуация продолжает ухудшаться, средств на восстановление, возможно, понадобится больше. Из-за состояния дорог на территории Амурской области введен региональный режим ЧС, - отметил глава Приамурья Василий Орлов.