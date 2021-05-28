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ЗДОРОВЬЕ28 мая 2021 3:25

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 28 мая 2021: Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Амурской области

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 28.05.2021
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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В случае коронавируса необходимо пристально следить за состоянием легких

В случае коронавируса необходимо пристально следить за состоянием легких

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области к утру 28 мая 2021 года коронавирусом заразились 22 681 человек. Из них 22 108 пациентов выздоровели, 291 амурчанин не перенёс болезни и скончался. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Вместе с тем, за прошедшие сутки в Приамурье выявили 12 новых случаев, ещё 12 человек выписались из больниц. Новых летальных исходов 27 мая не зарегистрировано.

Активно продолжается в регионе прививочная кампания. В управлении Роспотребнадзора по Амурской области отмечают, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились 60% населения региона. Пока этот порог не достигнут.

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Амурской области 2020: последние новости