Как незрячим людям живется в Благовещенске?

Мешок качественного корма для собаки-поводыря стоит около шести тысяч рублей. Его хватает на месяц Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

Вы когда-нибудь задумывались, сколько стоит возможность выйти погулять по набережной? А вот Игорь Коломыцин эту цену знает. Около ста тысяч рублей в год. Именно в такую сумму обходится содержание пса-поводыря Шэла. Без него прогулки и даже походы в магазин были бы почти невозможными.

«Доступная» среда?

Большая часть незрячих благовещенцев живет в Астрахановке. Там их жизнь обеспечена весьма комфортно - тактильная плитка, светофоры со звуковым сигналом, специализированная библиотека. Но те люди, которые выбрали жизнь в черте города, часто сталкиваются с трудностями.

Препятствия встречаются там, где зрячий человек даже не заподозрит подвоха. Например, самый обычный перекресток. Задание - перейти дорогу.

- Вот этот светофор, Ленина - Шимановского Я уже год воюю, прошу поставить тут звуковой сигнал. Шэл ведь цвета не различает, не может мне сказать, когда загорится зеленый, - рассказывает Игорь Юрьевич, пока мы идем по городу.

Маршрут у него, как и у многих других незрячих людей, весьма короткий. Из дома на улице Шимановского к набережной. Обойти вокруг педагогического университета, пойти назад. Так выгуливают Шэла, черного лабрадора-проводника. Время от времени Игорь Юрьевич выходит в ближайший продуктовый магазин и овощной ларек. Там ему помогают продавцы - набирают в корзинку те товары, которые он называет. Сложнее бывает с поездкой в поликлинику или зоомагазин. Шэл такие маршруты знает плохо, а тактильная плитка внутри помещений встречается еще реже, чем на улице.

- Шэл мне помогает узнать, где начинается проезжая часть, где бордюр. Показывает любые трещины в асфальте. Останавливается даже перед натянутой ограждающей лентой. Моя палочка-выручалочка.

Пес-поводырь оказывает огромную помощь незрячему человеку. Игорь Юрьевич хвастается: он мог бы даже на пробежку выходить. А вот остальным слабовидящим приходится несладко. Тактильная плитка есть только в некоторых районах города. Иногда можно даже не понять, что впереди тебя перекресток.

Некоторые незрячие пытаются бороться за свои права. Как Игорь Юрьевич борется за установку светофора со звуковым сигналом.

- Один раз мы ошиблись, пошли здесь на красный цвет. Нас чуть не сбили. Я писал кучу писем в администрацию. Не нужно ведь во всем городе эти «пищалки» ставить, хотя бы адресно, где незрячие живут, установить. Ведь есть один звуковой светофор у рынка. И что, там много слепых ходит? - возмущается мужчина.

Но в городе устанавливать звуковой сигнал не спешат. Причины самые разные - и нецелесообразно, и возникнет путаница из-за близости другого светофора, и людям в ближайших домах будет мешать. Приходится Игорю Юрьевичу прислушиваться, ждать, пока рядом поедет машина. И надеяться, что он не ошибется.

Те люди, которые выбрали жизнь в черте города, часто сталкиваются с трудностями Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

Цена мобильности

По выученному Шэлом маршруту Игорь Юрьевич идет быстро и уверенно. Я едва поспеваю за ним. Он в это время рассказывает мне, как получил своего верного четвероногого друга. Оказывается, за псом-поводырем нужно стоять в очереди. Шэла ждали почти год.

А насколько без него было тяжелее выходить на улицу?

- Да я и не выходил почти, - признается благовещенец. - Разве что в магазин с тросточкой. Было очень непросто, депрессивное такое состояние после потери зрения. Вот появился у меня Шэл, и я будто новой жизнью зажил. Три раза в день с ним гуляю, на рыбалку ездим.

Игорь Юрьевич потерял зрение после аварии. Сначала медленно слеп один глаз. Он ездил на лечение в различные клиники. Потом стало ухудшаться зрение во втором. В конце концов благовещенцу стали отказывать - надежды нет. Почти сразу Игорь Юрьевич подал заявление на поводыря.

Жизнь с собакой стала намного светлее, интереснее и легче. И одновременно с этим труднее. Ведь содержание Шэла стоит немаленьких денег.

Кормят его по рекомендациям тренеров из центра, где Шэла дрессировали. Мешок качественного корма стоит около шести тысяч рублей. Его хватает на месяц. В качестве угощения нужно покупать кефир, яблоки, груши и сыр. В 1700 рублей обойдется таблетка от клещей. Ее нужно покупать не единожды. И с такими вещами не шутят - Игорь Юрьевич знает историю, когда после укуса паразита пес-поводырь умер на руках у своего хозяина. А еще прививки, лекарства от глистов, блох. И не дай бог собака чем-то заболеет…

- Сейчас мы лечим уши. Еще пару приемов лекарства осталось. И худеем. Я нечаянно ему неправильную порцию корма давал, - делится Игорь Юрьевич, пока Шэл занят своими собачьими делами на прогулке. - Но что поделать. Мы ведь с ним с первого взгляда влюбились. Он меня никуда не отпускал и выл, когда я уходил покурить.

Но на Шэла Игорь Юрьевич не жалуется. Он берет своего верного друга за шлейку. Шэл тут же перестает играть - приступает к «работе». Звучит команда: «Идем домой». Лабрадор послушно ведет своего хозяина вперед. Останавливается перед бордюром. Ждет, пока Игорь Юрьевич поставит ногу на возвышение, и только потом начинает идти дальше.

- Почти вся пенсия теперь на него уходит. Иногда хочется и себе купить футболку новую или что-то вкусное. Но что поделать. Любой порядочный хозяин между собой и собакой выберет собаку, - высказывает мнение мужчина.

Без пса-поводыря прогулки и даже походы в магазин были бы почти невозможными Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

Человеческое внимание

Дома Шэл становится самой обычной озорной собакой. Он скачет, требуя, чтобы ему налили любимого кефира. Пытается украсть тапок. Всовывает в руки хозяину резиновую игрушку.

- Когда мы только приехали в Благовещенск вместе с Шэлом, то стали знаменитостями, - вспомнил Игорь Юрьевич с невеселой улыбкой. - На нас все смотрели, все предлагали помощь. Депутаты, бизнесмены. Купили корм, сфотографировались. А теперь вот мы приелись. И остались один на один с большой финансовой проблемой.

Мужчина пытается бороться с этой проблемой. Он создал клуб владельцев собак-проводников «Амур Гав». В нем - все незрячие люди с поводырями из Амурской области. Число это, конечно, небольшое. Но они стараются помогать друг другу. Ищут спонсорскую помощь в надежде, что кто-нибудь возьмет над ними шефство.

- Звонит мне другая наша участница, девушка из Свободного. Говорит: «Ой, что делать, денег на корм нет». Я уже предлагаю, давай со своей пенсии тебе скину. А что делать? Но она отказалась, дождалась мужа с вахты. Хорошо, что у нее есть муж, помогает. Я вот один.

Дорогое содержание собак-поводырей - это проблема не только Амурской области. С ней сталкиваются незрячие люди по всей России. Просто в других регионах лучше организован именно институт спонсорской поддержки. В пример Игорь Юрьевич приводит клуб из Ростова. Там незрячим помогают покупать корм, а животных бесплатно обслуживают в ветеринарной клинике.

- Везде визитки относил, рассказывал о нас. Но ни одного перевода не было. Можно переводить на счет общества слепых с пометкой, что для нашего клуба. Можно на мою карту, она к номеру телефона привязана. Но ничего не было. Да, про нас уже забыли, - сокрушается благовещенец.

По его словам, человеческое внимание сильно бы улучшило ситуацию. И не только в вопросах финансовой поддержки от спонсоров. Даже на том самом перекрестке. Если бы зрячие люди подсказывали, когда загорается зеленый свет, было бы намного легче.

Если бы зрячие люди подсказывали, когда загорается зеленый свет, было бы намного легче Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

«Доброе дело всегда осудят»

Сам Игорь Юрьевич тоже старается помогать другим людям. Он постоянно копит деньги и собирает пожертвования на подарки детям в приют. Туда он приезжает вместе с Шэлом. Ребята любят большую и дружелюбную собаку. Шэл показывает трюки, Игорь Юрьевич поет песни.

- В последний раз ездили на 23 февраля. И мальчишкам подарки привезли, и девчонкам игрушки купили. Сейчас вот снова коплю, хочется к ним съездить, - признаётся мужчина.

Но и в ответ на такую инициативу Игорь Юрьевич получал негатив. Как-то раз он зашел в бар вместе с Шэлом, отдохнуть. Его заметили и обвинили в растрате якобы пожертвованных денег. Опытные люди посоветовали - не обращай внимания, доброе дело всегда осудят.

Игорь Юрьевич старается не обращать внимания. Старается не опускать руки. Планирует поездки на рыбалку, общение с детьми. Он уверен - несмотря на все трудности, они с Шэлом справятся.