Афиша Благовещенска на 28-29 мая: Амурчан зовут на премьерный спектакль и на выставку

Одну из главных ролей исполнит Ярослав Шевченко – недавно амурчане видели его в постановке «Весы». Фото: amurteatr.ru

Амурский областной театр драмы на этой неделе презентует зрителям новый спектакль «Игроки» (12+) по одноименной пьесе Николая Васильевича Гоголя.

Для тех, кто не помнит: действие комедии разворачивается в трактире провинциального городка. Туда заселяется Ихарев - карточный игрок, накануне выигравший целых восемьдесят тысяч. Об этом удается прознать трем шулерам, также проживающим в этом трактире. Друзья решают объединиться с удачливым Ихаревым, чтобы выиграть крупную сумму у местного помещика. Кто сорвет куш, станет известно на премьере.

Постановкой спектакля занимается Денис Малютин. За годы работы он успел поставить десяток спектаклей, каждый из которых заслуживал оваций. Поэтому беспокоиться о качестве постановки «Игроков» на амурской сцене не стоит. Тем более что и актерский состав подобрался блистательный. Главную роль, например, исполнит Ярослав Шевченко - вы могли видеть его в роли Евгения Онегина, а ответственность сыграть такого героя уж точно доверяют не каждому.

Спектакль обещает быть интересным и благодаря подходу режиссера и художника-постановщика.

- У нас будет абсолютно не бытовое пространство - я хочу, чтобы оно было в некотором роде эфемерным. Поэтому здесь и способ существования артистов на сцене несколько иной, нежели это предполагается в пьесе и теми канонами, по которым писал Николай Васильевич, - описывает особенности спектакля режиссер-постановщик Денис Малютин. - Мы с художником-постановщиком Николаем Чернышевым решили показать, что новый спектакль - не пересказ знаменитой пьесы Н. В. Гоголя в чистом виде. Уверены, думающий зритель сразу поймет, что постановка имеет глубокий философский смысл.

И даже если каждый зритель по-своему поймет смысл спектакля - это хорошо, говорит режиссер: «Наша цель и цель искусства в целом - пробудить мысль, надеемся, мы с этой задачей справимся».

Увидеть премьеру амурчане смогут 28 и 29 мая в 18.30, 30 мая - в 18.00. Билеты можно приобрести онлайн на сайте amurteatr.ru и в кассах Амурского областного театра драмы.

Что такое «театральная бессонница»?

Необычное мероприятие под названием «Вторая театральная бессонница» (12+) запланировал театр-студия «Грим». Его гостей ждут фотосессии и выставки, интерактивные площадки и театрализованный перформанс.

- Перформанс будет представлен в виде головоломки из снов и мыслей юной девушки. А может, женщины... А может, маленькой девочки? - сохраняя интригу, рассказывают о «Второй театральной бессоннице» организаторы. - Где реальность? Приходите и разгадайте это вместе с нами!

Загадочное мероприятие (или фантастическое событие, как называют его в театре-студии «Грим») пройдет в Амурском областном театре драмы в среду, 2 июня, в 19.00. Билеты уже в продаже на сайте amurteatr.ru и в кассе театра драмы.

Благовещенск глазами художников

Выставочный зал Благовещенска приглашает амурчан на художественную выставку «Город жизни моей» (12+). В экспозиции представлены около 100 работ, посвященных амурской столице, а инициаторами этого мероприятия стали благовещенские неокраеведы.

Работы, которые можно увидеть в каталоге и на выставке, выполнены в различных техниках: классическая живопись, акварельные этюды, пастельные и карандашные рисунки. Скульптор Александр Кантемиров и вовсе представит монументальную работу из картона, изображающую графа Н. Н. Муравьева-Амурского в окружении государственной символики и герб с юбилейной датой.

К выставке приурочен выход одноименного каталога. Его в понедельник, 24 мая, презентовали в пресс-центре «Комсомольской правды - Благовещенск». На презентации амурчане узнали некоторые подробности о работах, представленных в каталоге и в экспозиции.

В частности, автор проекта, неокраевед Евгений Литус рассказал, что значительную часть каталога занимает серия портретов, написанных амурским художником Алексеем Горбуновым.

- Алексей Горбунов - художник со своим видением и взглядом на творчество и на жизнь. Его мы открыли удивительным образом в прошлом году на книжном фестивале. На нем я увидел серию портретов, посвященную историческим личностям. Мне сразу захотелось найти художника, долго мне не давали его контактов, но все же мы с Алексеем созвонились, переговорили. Сначала он отказался продавать два портрета. Но в конечном итоге мудрость художника проснулась, и мы сохранили всю серию, - рассказал Е. Литус.

Также в каталоге можно познакомиться с работами таких художников, как Иван Федотов, Анна Максименко, Галина Быкова, Дмитрий Бурашников, Наталья Некоз, Ирина Бакуменко. Все картины, кроме одной, были специально созданы для выставки «Город жизни моей».

Посетить выставку можно с 26 мая по 15 июня по адресу: г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 2/2. Также амурчане могут приобрести и сам каталог.

Велогонка - это не только призы, но и веселье, и заряд энергии на весь день вперёд. Фото: Элеонора МЕЛЬЯНЕНКО

Выиграть призы благовещенцы смогут на велогонке

Традиционная велогонка на призы газеты «Дважды два» (0+) ждет участников в день рождения Благовещенска, 5 июня. Регистрация велогонщиков стартует в 10.00, первый заезд - в 12.30.

Основные заезды пройдут для школьников от 10 до 18 лет. Участников разобьют не только по возрастам, но и по полу: девочки поедут с девочками, мальчики - с мальчиками.

В первых двух заездах за победу поборются дети от 10 до 12 лет, в третьем и четвертом будут соревноваться ребята 13-14 лет. Еще один заезд запланирован для юношей и девушек от 15 лет и старше, включая совершеннолетних участников. Отдельно будут соревноваться семьи с детьми разного возраста.

Напомним, несовершеннолетним школьникам для соревнований необходимы письменное согласие родителей и справка о состоянии здоровья. Справку можно оформить у школьного врача либо в поликлинике по месту жительства.