Коронавирус в Приамурье, последние новости на 31 мая 2021: За выходные выросло число летальных исходов от COVID-19 в Амурской области

Всего с начала пандемии в Амурской области выявили 22 727 фактов заболевания Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Амурской области за выходные 29-30 мая коронавирус выявили у 31 человека.

В субботу, 29 мая, специалисты зарегистрировали 17 новых случаев, в воскресенье – ещё 14 фактов заражения. Большинство пациентов переносят COVID-19 в легкой форме с симптомами ОРВИ, однако есть и бессимптомные и тяжёлые случаи.

По-прежнему случаются в Приамурье и летальные исходы. Так, 30 мая COVID-19 унес жизнь одного амурчанина. Общее число летальных исходов на данный момент составило 292 человека.

При этом оправились после коронавируса 22 138 амурчан, только 30 мая в связи с выздоровлением выписались восемь человек.

Всего с начала пандемии в Амурской области провели 964 799 обследований на ковид, выявили 22 727 фактов заболевания новой коронавирусной инфекцией.