Летним лагерным сменам быть: готовность лагерей к приёму детей проверили в Приамурье

За чем стоит ехать в загородные лагеря - так это за видами! (На фото - лагерь «Энергетик») Фото: Лилия ПОДМОЛОДА

Сезон летних лагерей почти открыт. Из-за пандемии их наполняемость должна составить 75%. В обязательном порядке закупаются рециркуляторы, бесконтактные дозаторы, термометры. Родительские дни отменены. На особом контроле в области противопожарная и антитеррористическая безопасность.

Накануне подготовку лагерей проверяла комиссия во главе с первым заместителем министра образования и науки Амурской области Еленой Бурдуковской. С комиссией по загородным лагерям отправился и корреспондент «Комсомольской правды».

«Огонёк»

Первым в нашем туре стал детский оздоровительный лагерь «Огонёк». Нас встретил директор лагеря Сергей Алексеевич Говорухин.

Большая часть зданий к нашему приезду была закрыта - как объяснил директор, это связано с тем, что основной персонал был на медкомиссии.

Приехавшим показали один из жилых корпусов, в котором ещё чувствовался запах краски. Внутри обнаружились четыре жилых комнаты для детей, ещё две – для воспитателей и вожатых. В коридорах расположились умывальники.

- Разве можно размещать воспитателей и вожатых в одном корпусе с детьми?- спросила Елена Анатольевна, но ответа не последовало.

В целом у меня сложилось впечатление, что «Огонёк» словно полевой лагерь. Туалеты расположены на улице. Душевые - отдельно стоящее здание, рассчитанное на то, что пользоваться им будут всем отрядом. При этом последний ремонт в лагере делали в 2018-2019 годах. Произвели модернизацию столовой и фасадные работы.

В «Огоньке» активно готовятся к смене спортсменов-ориентировщиков. Фото: Лилия ПОДМОЛОДА

- На улице ничего не обновляли. Надеемся, что появится многофункциональная спортивная площадка, в в ней и футбольное, баскетбольное и волейбольное поля. В дальнейшем хотелось бы заменить уличные тренажеры, качели и карусели, - рассказал о планах директор лагеря.

Сейчас же на территории лагеря можно увидеть лишь неприглядное футбольное поле. Тренажеров и игровых уличных комплексов в лагере мало.

Тем не менее, в «Огоньке» активно готовятся к смене спортсменов-ориентировщиков. Они пробудут здесь с 1 – 7 июня. А с 8 июня уже начинается первая оздоровительная смена.

- Все условия, которые давал Роспотребназдор выполнены. Рециркуляторы будут находиться в каждой спальной комнате, в столовой, в игровых комнатах. Нам выделили финансирование, и мы заменили двери на пластиковые, внутри провели косметический ремонт. Заказали мебель, ждем к первой смене. В комнатах будут новые кровати, матрасы, тумбы, - рассказал Сергей Говорухин.

«Колосок»

Далее мы отправились в детский оздоровительный лагерь «Колосок». Сначала нас не пустили - видимо охранника забыли предупредить о нашем приезде. Лишь созвонившись с директором, бдительных охранник разрешил нам проехать на территорию.

Мы сразу увидели движение: рабочие готовили территорию лагеря. Велась покраска и облагораживание территории.

Нас встретила директор лагеря Анна Борисовна Носкова. Она отметила, что в ближайшие дни планируется еще докрасить территорию и высадить цветы. Комиссия также указала на то, что требуется доработка фасадного и косметического ремонта зданий.

Всего в лагере несколько жилых зданий, есть здание караоке-клуба, два бассейна. Как уточнила директор, дети купаются в местном водоёме, но бассейны нужны на случай, если в естественном водоёме повысится уровень воды.

Жилое здание «Колоска». Фото: Лилия ПОДМОЛОДА

Нельзя не отметить, что на территории лагеря есть две большие современные площадки. На них можно играть в футбол, волейбол и баскетбол. Возле одной из площадок есть трибуна.

Столовая оборудована современными технологиями.

- Сейчас у нас организовано питание для 25 человек, которые пребывают на смене первой информационной технологии, точнее на интенсивной образовательной программе совместно с АмГУ. Пятиразовое питание, плюс оздоровление и образование, - прокомментировала директор работу пищеблока.

В «Колоске» также расположен центр выявления и поддержки одарённых детей «Вега», где проходят все образовательные активности на высокотехнологичном оборудовании.

В «Колоске» также расположен центр выявления и поддержки одарённых детей «Вега». Фото: Лилия ПОДМОЛОДА

Директор лагеря рассказала, что они очень соскучились по детям и уже готовы к встречи с ними.

- Планируем встречать детей 2 июня - это будет профильная-оздоровительная смена. Рассчитываем принять 150 ребятишек на 21 день. Мы готовы на 95%. За этот период мы провели ремонты зданий и ремонт медпункта, внешние работы по территории. Остались работы по украшению. Хотим повесить баннеры, флажки, чтобы дети увидели, что их здесь ждали.

В этом году лагерь принимал только интенсивные программы. Это были маленькие группы от 25-50 человек, которые занимались в образовательном центре.

В прошлом году в связи с пандемией лагерь «Колосок» не работал, поэтому руководство и весь персонал с особым трепетом готовятся к встречи ребят на этот летний сезон. Запланировано 6 смен, 4 профильно - оздоровительные смены и 2 оздоровительных. Стоимость путёвки - 38 000 рублей без вычетов.

«Энергетик»

Последним лагерем, который мы посетили стал «Энергетик».

Как и в «Колоске» в «Энергетике» активно ведутся работы по облагораживанию территории. Директор лагеря Ольга Валерьевна Васильева отметила, что, если бы мы приехали чуть позже, смогли бы застать работающие фонтаны.

Сначала мы посмотрели большой спортзал, который находится недалеко от озера. У спортзала отдельное здание. Дети купаются в местном озере под присмотром спасателей. Мы заметили, что буйки уже установили.

Рядом со спортзалом есть футбольное поле и детская игровая комната. Директор уточнила, что это для самых маленьких, в ней есть развлекательные книжки, детские настольные игры и игрушки.

За озером находится крытая танцплощадка. Напротив столовой расположен кинозал.

Также на территории лагеря находятся 4 жилых корпуса. Мы побывали в одном из них. Примечательно, что туалеты и душевые находятся в каждой комнате. В зданиях тепло - у лагеря своя электрокотельная.

Мы также посмотрели столовую, которая напоминает ресторан – красиво и много места. Фото: Лилия ПОДМОЛОДА

Мы также посмотрели столовую, которая напоминает ресторан – красиво и много места. Директор лагеря показала нам 5 рециркуляторов установленных по периметру пищеблока. В «Энергетике» запланировано три смены по 150 человек. Первая смена стартует со 2 июня. Стоимость путёвки без вычетов составляет 41 000.

- Не побоюсь сказать, что на 95 процентов лагерь готов. Хотя лагерь требует очень большой подготовки. Дети – это такой народ, тут халтура не пройдёт, - прокомментировала готовность лагеря Ольга Валерьевна.

Директор лагеря поделилась новыми идеями для развлечения детей. В лагере «Энергетик» хотят попробовать провести родительский день в режиме «онлайн». Помимо этого, старший воспитатель подготовил для детей много новых игр.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Комиссия осталась довольна подготовкой лагерей.

- Впечатление о готовности лагерей очень хорошее, можно сказать на 95-98% лагеря готовы, - подытожила заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бурдуковская. - Сейчас интенсивный период, когда все подкрашивается, украшается, развешиваются баннеры и прочее. Пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, готовность пищеблоков, медпунктов, обеспечение всеми необходимыми средствами санитарных норм – всё проведено во соответствии.

Она отметила, что также уделено внимание образовательным программам – это очень важно.

- Видимо, соскучились не только дети, но и те, кто этим занимается, - прокомментировала Елена Анатольевна.