Какими были школы Благовещенска сто лет назад

Фото: moysoh6.ucoz.ru

Последний звонок - всегда радостное событие как для выпускника, так и для первоклассника. Но отмечали это мероприятие далеко не всегда. Оказывается, постановление об установлении праздника Последнего звонка появилось только после 1971 года. С этого времени его праздновали повсеместно на всей территории СССР. Однако существует мнение, что праздник появился задолго до этой даты и все равно неофициально его отмечали.

В преддверии важного для всех школьников события «Комсомолка» нашла информацию, какими были образовательные учреждения век назад и как зарождалось образование в Приамурье.

Первое народное училище

История благовещенской школы начинается с 7 января 1866 года - момента, когда на средства казны открылось первое училище. Кто был инициатором его открытия и кто был первым учителем, чьи дети получали возможность обучаться грамоте и на каких условиях - ответы на эти и многие другие вопросы находятся в документах из фондов Государственного архива Амурской области.

«Ранее, а именно в 1862 году, открытые духовное училище и бригадная школа отвечали практическим соображениям: первое имело целью давать священнослужителей для Камчатской епархии, второе же должно было служить рассадником грамотности в казачьем войске - давать грамотных писарей, урядников, учителей для сотенных школ, открываемых в казачьих станицах. Оба эти учебные заведения, имеющие сословный характер, … не могли иметь сколько-нибудь важное значение для города. Таким образом, первое общеобразовательное училище в Благовещенске было 1-е народное. Население Благовещенска в год открытия первой школы достигало 2468 душ обоего пола, значительную часть его составляли чиновники и военные. Это население возымело, наконец, школу, и то основанную на средства казны…» - отмечает в докладе «Начальное народное образование в Благовещенске», опубликованном в марте 1914 года, Софроний Матвеев, преподаватель училища им. Ломоносова, член комитета Амурского общества изучения Сибири.

Фото: www.amurarhiv.ru

В 1864 году остро встал вопрос о необходимости открытия казенного народного училища. Оставшийся тогда за военного губернатора полковник Савич представил генерал-губернатору сначала доклад, а затем и смету на содержание предполагаемого училища. К слову, уже тогда была необходимость открытия и женского отделения, но вышестоящие лица не рискнули просить на эти цели дополнительного ассигнования, ссылаясь на тяжелое финансовое положение государства. Поэтому 8 октября 1865 года было утверждено Положение о первом народном училище, и 7 января 1866 года состоялось его открытие. А вот для девочек двери в учебное заведение так и остались закрытыми.

Однако юные благовещенки могли обучаться в женском отделении при частной школе. Оно, кстати, позже было присоединено к бригадной школе, а впоследствии обе эти школы соединились с 1-м народным училищем.

Уже в 1870 году, по архивным данным, в училище занималось 115 мальчиков и 39 девочек, в 1872 году - 122 мальчика и 53 девочки.

Фото: www.amurarhiv.ru

Школа для девочек

Спустя восемь лет после открытия 1-го народного училища, в 1874 году, 21 октября (по старому стилю) была учреждена Алексеевская женская школа, сообщают в амурском Государственном архиве.

- Ко времени открытия в Благовещенске мужской прогимназии значительно подвинулось дело по обучению девочек; женское отделение при 1-м народном училище было преобразовано в Алексеевскую женскую двухклассную школу, названную в память великого князя Алексея Михайловича, посетившего Благовещенск в 1873 году, - такие данные приведены в докладе Софрония Матвеева.

Фото: www.amurarhiv.ru

Кстати, великий князь Алексей Александрович пожертвовал на открытие благовещенской Алексеевской женской школы 500 рублей!

По данным архива, Алексеевская женская школа в 1879 году была преобразована в четырехклассную прогимназию, а 1-е народное училище долгое время еще продолжало в единственном числе обслуживать спрос на первоначальное образование.

Рывок к науке

Начало 90-х годов XIX века отмечено ростом церковно-приходских школ.

«К первому января 1900 года в Благовещенске было 8 училищ Министерства народного просвещения, церковно-приходских школ - 7. Во всех начальных школах города обучалось 1564 школьника при общем населении 34 188 человек. За 11 следующих лет количество училищ увеличилось почти втрое», - свидетельствуют данные Государственного архива Амурской области.

- Согласно данным статистики, количество учебных заведений, учащихся в Амурской области во второй половине XIX - начале XX в. постепенно увеличивалось. В 1889 году в области было всего 37 учебных заведений и 1718 учащихся, в 1900 году - 122 учебных заведения и 7445 учащихся, в 1913 году - уже 330 учебных заведений и 26 392 учащихся, - приводит данные главный архивист отдела использования архивных документов Государственного архива Амурской области Ольга Сорокоумова.

Система образования конца XIX - начала XX века включала начальные учебные заведения - это были одно-, двух-, многоклассные училища; средние учебные заведения - гимназии, прогимназии, реальные училища; высшие учебные заведения - институты, университеты.

От прогимназии до вуза

1 июля 1877 года была открыта Благовещенская мужская прогимназия. Первоначально она располагалась в деревянном здании на углу улиц Большой и Графской (ныне Ленина и Калинина).

- В период с 1911 по 1913 год мужская гимназия переместилась в новое каменное здание, построенное по проекту военного инженера Э. И. Шеффера. Здание трехэтажное, кирпичное. Устройство водяного отопления, водопровода, вентиляции и канализации произвела техническая контора Торгового дома «Кунст и Альберс», - сообщается на сайте геоамур.рф. - В 1920-е годы в здании гимназии размещалась губернская совпартшкола первой ступени имени Ленина. С 1930-х годов здесь стал работать Благовещенский государственный педагогический институт. После пожара 1960 года был достроен четвёртый этаж. Сегодня это здание - главный корпус БГПУ. С 1988 года является памятником архитектуры и охраняется законом.

Школа-путешественница

С 1947 года начинается история школы № 11, тогда она представляла женскую базовую школу Благовещенского педагогического института и размещалась на месте современного здания областной библиотеки по улице Ленина.

- С реконструкцией центра города школа переезжала в разные здания, пока не переехала в 1972 году в новое здание на Амурской, 151. В ней обучалось 1260 учеников в 35 классах. Школа получила статус средней, - сообщает сайт геоамур.рф.

За ликвидацию безграмотности

Еще одно благовещенское образовательное учреждение с богатой историей - лицей № 6. Городское районное училище памяти Отечественной войны 1812 года было решено построить в честь празднования 100-летия победы над армией Наполеона.

Строительство здания было начато в 1912 году по проекту и под руководством Романа Ивановича Блюма. В 1913 году здание было построено. В период строительства новой школы учащиеся временно располагались в здании на углу улиц Мухина и Кооперативной (Амурской), сообщается на сайте лицея.

Фото: moysoh6.ucoz.ru

8 марта 1919 года в здании школы был арестован Фёдор Никанорович Мухин (один из лидеров РСДРП на Амуре, с января 1918 года - глава благовещенского Совдепа, с февраля 1918-го - первый председатель облисполкома Амурской социалистической республики).

В 1925 году за хорошую учёбу и активное участие пионеров школы в деле ликвидации безграмотности школе присвоено имя Владимира Ильича Ленина. В 30-х годах школа была преобразована в семилетнюю и стала называться «Фабрично заводская семилетка им. В. И. Ленина».

КСТАТИ

В Благовещенске работает 21 общеобразовательное учреждение и 1 частная школа