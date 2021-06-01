Коронавирус в Приамурье, последние новости на 1 июня 2021: За неделю заболеваемость ковидом в Амурской области снизилась

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В Амурской области к утру 1 июня 2021 года зарегистрировано 22 739 фактов заражения новой коронавирусной инфекцией. Только накануне, 31 мая, в регионе выявили 12 случаев заболевания. А как изменилась статистика за всю неделю?

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, на неделе с 24 по 30 мая в регионе зарегистрировали 103 случая COVID-19. Это на 1,9% ниже, чем неделей ранее.

Тем не менее, в ряде районов ситуация по-прежнему требует тщательного наблюдения – например, в Благовещенске, где за семь дней заразились 43 человека, или в Тынде, где вирус за тот же срок обнаружили у 20 жителей.

При этом бессимптомных случаев за неделю выявлено очень мало – всего 2% от общего числа. Большинство переносит заболевание в форме ОРВИ – таких пациентов 65%. Пневмония подтверждена у 33% человек, заразившихся с 24 по 30 мая.

Под медицинским наблюдением остаются 1005 человек, контактировавших с больными коронавирусом.