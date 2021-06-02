Коронавирус в Приамурье, последние новости на 2 июня 2021: Один человек умер за сутки в Амурской области

Фото: amurobl.ru

В Амурской области увеличилось число летальных исходов новой коронавирусной инфекции - за сутки, 1 июня, скончался один пациент. Общее число смертей от COVID-19 в регионе достигло 293-х.

При этом в Приамурье выявлено 22 753 факта заражения коронавирусом. Накануне врачи подтвердили 14 случаев заболевания, обследовав за сутки порядка 1,8 тысячи амурчан.

Растет и число выздоровевших – во вторник, 1 июня, выписались 12 амурчан. Общее число оправившихся после коронавируса, таким образом, достигло 22 160 амурчан.

Вакцинацией от коронавируса 103 126 амурчан – это 28,42% от запланированного числа. При этом в регион успели поступить уже 119 260 комплектов вакцины, из которых 116 360 комплектов отправили в подведомственные минздраву Амурской области учреждения.

- У нас сейчас есть в наличии три вида вакцины – Спутник, ЭпиВакКорона, Ковивак. Ожидается в течение ближайших пяти дней поступление 396 доз Гам-Ковид-Вак (Спутник V), в течение двух недель – 16 100 доз, - рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева на заседании правительства региона 1 июня.

По плану, до 1 сентября необходимо привить 60% взрослых амурчан.