Международный показ мод и трёхметровый амурозавр: День города отметил Благовещенск

Непосредственно в 165-й день рождения Благовещенска в городе прошло несколько торжественных церемоний возложения цветов. Фото: admblag.ru
В среду, 2 июня, исполнилось 165 лет со дня основания Благовещенска. Несмотря на рабочий день, праздник не обошли стороной – в городе прошли несколько торжественных мероприятий, были открыты новые памятники и арт-объекты. Показываем, как преобразилась амурская столица в день своего рождения.
Амурозавр и «ларинка»
В преддверии юбилея в Благовещенске открыли три новых арт-объекта: скульптуру амурозавра в натуральную величину, символ дружбы России и Китая и гигантскую монету, изобретённую амурским купцом.
Первым в субботу, 29 мая, была открыта скульптура в виде китайского иероглифа «дружба», сочетающий в себе элементы скрипки и национального китайского инструмента. Что примечательно, он расположился рядом с гостиницей с символичным названием «Дружба».
Скульптура по форме напоминает иероглиф «дружба», Фото: Анастасия УЧАЙКИНА
Второй в городе появилась огромная монета-«ларинка», символизирующая купеческое прошлое Благовещенска. Арт-объект представляет копию уникальной монеты, придуманной благовещенским купцом, почетным гражданином города Глебом Петровичем Лариным. Такими деньгами за продукты рассчитывались рабочие принадлежавших Ларину золотых приисков.
Огромная монета сравнима по высоте с человеческим ростом. Фото: Анастасия УЧАЙКИНА
Наконец, на набережной амурской столицы появилась скульптура амурозавра в натуральную величину. Она призвана напомнить амурчанам о том, что на территории Благовещенска находится большое местонахождение динозавров – там были обнаружены окаменелости древних рептилий, обитавших на наших землях 65 млн лет назад.
В высоту амурозавр достигает трех метров, в длину - семи. Фото: Татьяна СУББОТИНА
Неподалёку от амурозавра расположился арт-объект, изображающий следы керберозавра – другого древнего жителя Приамурья.
Показ мод на двух берегах
На следующий день после открытия арт-объектов прошла первая международная неделя моды Amur Fashion Week. Официально она не была приурочена ко Дню города, но символично прошла в преддверии праздника.
На амурской стороне Амура показали коллекцию, русскую по духу. Фото: Татьяна СУББОТИНА
Идея международной недели моды принадлежит руководителю благовещенского модельного агентства Светлане Никоновой. Изначально агентство должно было участвовать в неделях моды в китайских городах Далянь и Пекин, но из-за коронавируса это оказалось невозможным.
А по другую сторону реки в то же время наряды показывали 300 китайских моделей. Фото: admblag.ru
Тогда и возникла мысль провести показы мод на двух берегах Амура – её поддержали мэрии Благовещенска и Хэйхэ. Показы на китайской и амурской набережных прошли одновременно. С российской стороны в организации и проведении этого события приняли участие свыше ста юных и взрослых моделей, с китайской – более трехсот.
Памяти основателей
Непосредственно в 165-й день рождения Благовещенска в городе прошло несколько торжественных церемоний возложения цветов к памятным местам. Традиционно празднование главной для областной столицы даты началось у памятника казакам-первопоселенцам и поклонного креста в районе села Верхнеблаговещенского.
Фото: admblag.ru
Память предков почтили минутой молчания, в честь них прогремели и оружейные залпы. К знаковым местам возложили венки и цветы. В честь исторической для Благовещенска даты и основателей города народный ансамбль песни «Русь» исполнил композицию «Первопроходцы».
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В юбилейную дату цветы также возложили к памятнику Муравьеву-Амурскому на набережной Благовещенска, к бюсту Святителя Иннокентия около городского отделения ЗАГС и у памятника в честь подписания Айгуньского договора.
Памятник почётному благовещенцу
Также 2 июня в городском парке открыли памятник Олегу Маслову - почетному гражданину Благовещенска, хирургу, поэту, основоположнику анестезиолого-реанимационной службы Амурской области, заслуженному врачу России, заслуженному работнику культуры России, члену Союза писателей.
Создание памятника доверили скульптору из Челябинской области. Фото: admblag.ru
Инициатива создания памятника принадлежит группе «Друзья Маслова», куда вошли писатели, актеры, медики, представители бизнеса. Сбор средств на изготовление и установку памятника объявили в 2016 году.
Параллельно сбору средств и решению административных вопросов шла работа по изготовлению эскиза памятника, автором идеи которого является благовещенец Владимир Кудрявцев, скульптором – Владимир Сырейщиков, монументалист из города Кыштым Челябинской области.
Право снять полотно с памятника на церемонии было предоставлено инициаторам проекта – Ирине Милицкой и Сергею Петрухину.
Идея создать памятник Олегу Маслову возникла ещё пять лет назад. Фото: admblag.ru
Масштабное празднование Дня города в Благовещенске могло бы состояться в ближайшую субботу, 5 июня. Однако из-за пандемии коронавируса традиционный концерт на площади города так и не анонсировали. Зато не забыли о фейерверке – он раскрасит небо амурской столицы 5 июня в 22.30.