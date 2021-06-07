Коронавирус в Приамурье, последние новости на 7 июня 2021: Ситуация с COVID-19 ухудшилась в Амурской области

В области могут развернуть новые инфекционные койки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Приамурье зафиксирован скачок заболеваемости новой коронавирусной инфекции – за сутки, 6 июня, врачи выявили 28 новых случаев заражения. При этом у 18 новых пациентов болезнь сопровождается пневмонией.

О тенденции к ухудшению эпидемиологической ситуации заявляли ещё 4 июня на заседании оперативного штаба при правительстве Амурской области. Тогда зампред правительства Юлия Рябинина заявила:

- К сожалению ситуация развивается в сторону ухудшения, но она контролируемая. Хочу напомнить – когда у нас был пик первой волны коронавирусной инфекции в мае прошлого года, мы максимально развернули 880 коек. Сегодня развернуто уже 725. К сожалению, у нас не пустуют реанимационные койки. Учреждения здравоохранения приступают к поэтапному введению в оборот дополнительных инфекционных коек.

Сейчас в регионе работают шесть инфекционных госпиталей. По данным на 4 июня, свободный коечный фонд составлял 24% от числа развёрнутых инфекционных коек.

- Если мы не хотим вводить дополнительные ограничительные мероприятия, то мы должны предпринять абсолютно все меры, чтобы и дальше ситуация оставалась контролируемой. Для этого нужно увеличить количество рейдов по соблюдению масочного режима, возобновлять те мероприятия, которые мы проводили в пик заболевания коронавирусной инфекцией: включать громкоговорители, предупреждать о необходимости соблюдения превентивных мер – ношение масок, соблюдения социальной дистанции, - подчеркнула Юлия Рябинина.

Увеличение числа рейдов уже возымело эффект – на прошлой неделе из-за несоблюдения эпидемиологических требований закрыли два торговых центра в Благовещенске: XL и «Три кита».