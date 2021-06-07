Как дела у благовещенского зоосада?

Практически все птицы в центре не могут вернуться в природу из-за полученных травм Фото: автора

Благовещенский зоосад после отмены ковидных ограничений приобрел новых обитателей - трех павлинов. Экзотические птицы уже прошли карантин, привыкли к новому дому и готовы радовать взгляд посетителей. Мы решили побольше узнать о постояльцах Амурского биолого-туристического центра.

Старожилы и новые гости

Павлины стали первым приобретением зоосада за последние несколько лет. Их купили на собственные средства у заводчиков. Причина проста - зоопарку необходимо видовое разнообразие.

- К нам попадают больные и травмированные животные. Но они не вечные, все равно стареют. Чтобы зоосад продолжал свою деятельность, необходимо внимание публики, - призналась Татьяна Казимирова, заведующая отделом зоологии. - Теперь у нас будут павлины, красивая картинка.

Два павлина и одна пава месяц находились на карантине, чтобы привыкнуть к месту, рациону. Специалисты проверяли, нет ли у птиц заболеваний. Когда в Благовещенске установится постоянная теплая погода, новых обитателей переведут в вольер на улицу.

Сейчас в зоосаде живет около 200 животных - медведи, волки, лисы, барсуки, енотовидные собаки, обезьяны, журавли, совы, орланы и многие другие. Большинство из них выросли в неволе или были спасены охотоведами. Поэтому в дикой природе они просто не выживут.

- Наши старожилы - медведи. Маша - старушка, попала сюда еще лет 18 назад из зоопарка. Когда все развалилось, она переехала сюда беременной, родила Катю. Паша с Дашей к нам попали 12 лет назад, их привезли охотоведы. Они потеряли маму, были еще детенышами. Их вскармливали здесь.

Медведи - старожилы зоосада. Самая старшая - Маша - приехала сюда из зоопарка 18 лет назад

Но медведи - это большая редкость. Чаще охотоведы привозят копытных животных или птиц. Любопытные аисты и журавли задевают провода, теряют крылья. Так в зоосад попал и другой «старичок», белохвостый орлан Кеша. У него нет крыла.

- Как только детенышам даешь молоко, они начинают воспринимать человека как маму. И очень редко у них сохраняются инстинкты, которые помогли бы выжить в дикой природе. К тому же они перестают бояться людей. А человек - это самый страшный хищник в лесу, - поделилась Татьяна Казимирова.

В зоосаде также живет большое количество птиц. Практически все попали сюда из-за ранений. Даже краснокнижные дальневосточные аисты, даурский журавль, осоеды. У кого-то нет крыльев, у кого-то - тяжелые последствия после черепно-мозговой травмы. Все они выжили только благодаря помощи орнитологов и сотрудников биолого-туристического центра.

Чаще охотоведы привозят копытных животных или птиц. Любопытные аисты и журавли задевают провода, теряют крылья Фото: автора

Цена заботы

При этом сотрудники зоосада признаются: их организация не специализируется на спасении и выхаживании диких животных. Но и отказаться они не могут, ведь альтернативы в Приамурье просто нет.

- Люди привозят травмированное животное и, конечно, спасибо им, что не оставили его на смерть. Но что нам с ним делать? Порой нет места, нет вольера. Поэтому у нас иногда животные живут в маленьких клетках. Никто же не планировал, что будет так много жильцов. Изначально нам подарили лис - сделали вольер под лис. Или для енотовидных собак. А появились медведи, волки… Но мы же не можем отказать! И приходится заниматься выхаживанием. Это тяжело, требует многих сил и денег. Раненых птиц нужно кормить по часам. Лекарства и приемы в ветеринарной клинике стоят очень дорого. А ведь дикие хищники - это неизведанная сфера в ветеринарии. Многие врачи даже не знают, как они будут реагировать на препараты.

А еще вывезенные из природы животные часто не выживают. Это горькая правда, которая разрывает сердца всех сотрудников зоосада. Терять подопечных очень тяжело. Всего пару дней назад на их руках погиб спасенный лосенок. Это стало настоящим ударом.

Сейчас в зоосаде пытаются помочь уже спасенным животным. Например, решить проблему маленьких клеток. Медведей, которые ютились в крошечных вольерах, совсем недавно перевезли в новый дом. Теперь у каждого из четырех хищников есть собственная берлога, место для прогулок и ванна. А самый большой мишка Паша наконец-то может вставать на задние лапы в полный рост. Теперь он делает это постоянно.

- С вольерами помогло Законодательное собрание области, выделили деньги. Мы били тревогу несколько лет, ведь вольеры начало затапливать. Там даже ржавели прутья. В конце концов, мы напугали всех, что мишки скоро пойдут гулять, и нам дали деньги, - шутит Татьяна. - Зимой возвели новые клетки. С перевозкой помогли специалисты центра «Амурский тигр», которые привозили к нам Санду. Усыпили наркозом медведей, потом засунули в большой мешок, подняли краном, поставили на грузовичок, привезли и сюда положили. Отошли они хорошо, через пару дней уже ели и купались.

Перевезти в новое место планируют волков и лис. Их вольеры тоже находятся в зоне затопления. Новое место жительства хищников будет в виде полувольного вольера. Они смогут бегать по земле, а не по бетону, рядом будут деревья, трава и кустарники. Очень похоже на естественную среду обитания.

Сейчас в зоосаде живет около 200 животных - медведи, волки, лисы, барсуки, енотовидные собаки, обезьяны, журавли, совы, орланы и многие другие Фото: автора

«Живем благодаря нашим гостям»

Нехватка рабочих рук и денег - самые главные проблемы зоосада. Животных нужно кормить, чистить вольеры, лечить. А еще им нужна еда. Шутка ли - медведь в сутки должен съедать не меньше 5 кг мяса! Волк - около трех. А в зоосаде их целая стая.

- Мы живем за счет наших посетителей. Поэтому очень тяжело было в прошлом году, когда гостей не было и не было дохода, - вспомнила Анна, педагог-организатор зоосада. - Очень благодарны нашим спонсорам, которые продолжали поддерживать животных, и неравнодушным амурчанам. Фермеры, например, привозили нам лишние овощи. Такое всегда нужно.

Выделяемый на биолого-туристический центр бюджет покрывает только минимальную оплату труда, коммунальные услуги и плату за аренду. Все остальное зарабатывается самостоятельно: продажей рассады, молока, экскурсиями, катанием на лошадях, фотосессиями.

Поэтому зоосаду так нужна опекунская программа. Организации или простые люди могут «взять под опеку» любое животное. Они оплачивают расходы на еду, ремонт вольера, лекарства. Договор заключается на месяц, при желании - продляется. Если потребности в деньгах именно у выбранного животного нет, то средства направляют его нуждающимся соседям. Некоторые опекуны приходят на один раз. Например, одна из фирм помогла построить вольер для оленя.

Но сейчас в зоосад снова начали ходить посетители. На каждый день запланировано минимум две экскурсии, а по выходным телефон разрывается от звонков. И дети, и взрослые любят наблюдать за животными. Поэтому пока проблем с поставками корма и уходом за животными нет. Даже административный вопрос решился.

- В прошлом году были разговоры о том, что нас могут закрыть. Это был вопрос принадлежности зоопарка к той или иной организации, - поделилась Татьяна Казимирова. - У нас есть кружки для детей, поэтому мы вроде бы центр дополнительного образования. Но зоосаду в это вклиниться сложно, мы скорее место досуга. К тому же вся работа с животными связана с большим количеством документов. Передача животных, их смерть, утилизация… Многие нас не хотели брать. Но сейчас все нормально, мы автономная некоммерческая организация, присоединенная к министерству образования.

Сотрудники признаются: их организация не специализируется на спасении и выхаживании диких животных. Но и отказаться не могут, ведь альтернативы в Приамурье нет Фото: автора

Поэтому зоосад продолжает свою работу с новыми силами. Сотрудники признаются: это тяжелый физический труд. Постоянные кормежки, уборка. Нужно не бояться приносить мясо медведю, суметь отвлечься от специфического запаха лис, справляться с капризами барсуков, которые иногда сбегают из клетки и кусают гоняющихся за ними работников. Нужно любить животных, отдаваться им, жить рядом с ними.

К счастью, в Амурском биолого-туристическом таких людей хватает. Поэтому зоосад и его обитатели будут радовать посетителей еще долгие годы.