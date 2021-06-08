Коронавирус в Приамурье, последние новости на 8 июня 2021: в антилидерах по заболеваемости – столица Приамурья

За минувшую неделю в Приамурье зарегистрировано более ста заболевших коронавирусом Фото: Минздрав Амурской области

Число заболеваний новой коронавирусной инфекций в Амурской области продолжает расти. За минувшую неделю в регионе заболел 101 человек. По данным местного Управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в период с 31 мая по 6 июня составил 12,78 на 100 тысяч населения, что на 1,9% ниже уровня заболеваемости прошлой недели.

В «лидерах» по заболеваемости – областная столица. За неделю в Благовещенске зарегистрировали 44 случая COVID-19. На втором месте находятся Белогорск и Тында, где заболели по 10 человек. Тройку замыкает Свободный с шестью подтвержденными случаями.

В Благовещенском районе зарегистрировали пятерых заболевших за неделю, в Райчихинске – четверых. По три случая в Мазановском и Селемджинском районах, по два – в Шимановске, Архаринском, Октябрьском и Серышевском районах. По одному зараженному за неделю человеку выявили в Тамбовском, Тындинском, Сковородинском, Бурейском, Шимановском, Магдагачинском, Зейском и Завитинском районах.

В форме ОРВИ заболевание протекает у 61% пациентов, пневмонией болеют 35% человек. У 4% заболевание протекает в бессимптомной форме.

Основная часть заболевших (95%) – взрослое население, из которых:

- старше 65 лет – 19%

- 50-64 года – 12%

- 30-49 лет – 33%

- 18-29 лет –22%

Под медицинским наблюдением находится 1 012 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.

В Амурской области продолжается вакцинация против коронавируса, по состоянию на 3 мая привито более 104 тысяч человек.

Все желающие вакцинироваться могут это сделать, обратившись в поликлинику по месту жительства или записавшись на портале Госуслуг. Пункты вакцинации развёрнуты в торговых центрах «Мега» и «Острова».

За минувшие сутки в Приамурье зарегистрировано 19 новых случаев коронавируса, темп прироста составляет 0,1 %. У 6 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (31%), у 13 – в виде пневмонии (69%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 22 857 случаев, показатель заболеваемости составляет 2893,13 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 979 744 человек, в том числе за последние сутки – 1 821.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки вылечились 20 человек, за весь период количество выздоровевших достигло 22 232. Летальных исходов за минувшие 24 часа не зарегистрировано. За весь период пандемии побороть болезнь не смогли 293 амурчанина.

Продолжают лечение 332 человека.