Коронавирус в Приамурье, последние новости на 10 июня 2021: амурчан не допустили к работе в детском лагере из-за коронавируса

Желающих работать к работе не допустили Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

В Амурской области возросло количество зараженных коронавирусом до 22 902 случаев. За последние сутки зарегистрировано 22 эпизода.

По данным амурского Управления Роспотребнадзора, У 12 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (55%), у 9 – в виде пневмонии (41%) у 1 в бессимптомной форме (4%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 22 902 случаев, показатель заболеваемости составляет 2898, 83 на 100 тысяч населения. Темп прироста составил 0,1 %.

Всего обследовано на COVID 983 692 человек, в том числе за последние сутки – 2 183.

Сайт стопкоронавирус.рф сообщает, что новых летальных исходов зарегистрировано не было. Их количество по-прежнему остается 294.

За сутки выздоровели 20 человек, за весь период выписаны 22 272 пациента. Продолжают лечение 336 человек.

Кроме того, в Приамурье стартовала летняя оздоровительная кампания. Работать в этот период будут 288 оздоровительных организаций, из них 258 – с дневным пребыванием детей, 12 – загородных, одна санаторно- оздоровительная, 16 лагерей труда и отдыха и один палаточный стационарный лагерь. За лето планируется оздоровить 18693 детей.

Лагеря, открывшиеся в первую смену, получили санитарно-эпидемиологические заключения, сообщает амурское Управление Роспотребнадзора.

Перед началом работы лагерей специалисты провели обследование персонала. У пяти сотрудников из 583 выявлен нора-вирус, у четырех – коронавирус. Они не были допущены к работе. Место этих сотрудников заняли амурчане из резервного персонала.