Казачьи гуляния и зрелищные скачки: куда сходить на выходных в Благовещенске

Праздничная программа вернёт гостей ипподрома в давние времена Фото: Иван МАКЕЕВ

«Казачьи гулянья» (0+) – праздник под таким названием пройдёт на Благовещенском ипподроме 12 июня. В этот день амурчан ждут джигитовка, скачки, работа интерактивных площадок, концерт и мастер-классы.

Перенестись в прошлое

Праздничная программа вернёт гостей ипподрома в давние времена: театр огня «Одержимые» и центр изучения истории для детей и молодёжи «Летопись» помогут всем желающим овладеть приемами письма глаголицей и кириллицей на восковых дощечках и тушью. Также можно будет изготовить своими руками сувениры в технике резьбы и росписи по дереву, сыграть в средневековые игры.

Связь с народными традициями и современный авторский подход в своем творчестве продемонстрируют также умельцы из Благовещенска. Выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства дополнит и общую картину праздника

Важное место во время гуляний будет отведено казачьей культуре и традициям. Амурское окружное казачье общество представит на выставке шашки, нагайки, арапники, волчатки и другое традиционное казачье оружие. Также запланированы обучающие и демонстрационные мастер-классы по фланкировке (непрерывное вращение шашкой – Ред.), рубке лозы и др.

Кроме того, на ипподроме с казачьими песнями выступит Амурский народный хор.

Зрелищные скачки

Самой зрелищной частью праздника обещает стать джигитовка и показательные соревнования по скачкам конноспортивного клуба «Аллюр». Особенно интересно будет посмотреть джигитовку: во время неё наездник не просто скачет на лошади, но выполняет акробатические трюки.

Во время выступления спортсменов можно будет оценить новые возможности Благовещенского ипподрома, который открылся после ремонта в конце мая. Для любительского направления верховой езды и конного спорта Приамурья это важное событие.

Благодаря выгодному расположению ипподрома конноспортивный клуб «Аллюр» сможет более успешно развивать свои проекты, проводить индивидуальные занятия, в том числе под руководством мастера джигитовки Эльбруса Дзобаева.

Как попасть

Вход на мероприятие свободный. Однако всем посетителям необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Праздничная программа начнётся в 12.00 12 июня.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Любителей футбола зовут на турнир

Команды выйдут на поле стадиона «Амур» в субботу

Также 12 июня в Благовещенске будет разыгран кубок турнира по мини-футболу «Содружество» (6+). На поле стадиона «Амур» выйдут команды национально-культурных объединений Приамурья.

В частности, соревноваться будут команды Совета молодежи коренных малочисленных народов Севера Амурской области, Азербайджанского национально-культурного общества «Араз», Таджикского национально-культурного центра «Дусти». В соревнованиях также примут участие представители национально-культурной Ассоциации узбеков и узбекистанцев Амурской области, регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России».

Турнир объединит около ста участников. По правилам игры в мини-футбол, на поле одновременно выйдут вратарь и четыре игрока команды, при этом состав команд не ограничен, как и количество замен.

По итогам соревнований победитель будет награжден кубком и дипломом, команды, занявшие второе и третье место – дипломами, всем командам-участницам вручат памятные призы.

Турнир стартует в 11.00 в субботу, 12 июня, на стадионе «Амур». Вход свободный, необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

На поле стадиона «Амур» выйдут команды национально-культурных объединений Приамурья Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КУЛЬТПОХОД

Театр – детям

Какие кукольные спектакли можно посмотреть на выходных

Амурский областной театр кукол приглашает семьи с детьми на спектакли. На этих выходных юным зрителям готовы показать две сказки.

Постановку «Бука» (0+) сыграют 12 и 13 июня в 11.00 в Доме И. А. Котельникова. Действие спектакля разворачивается на лесной полянке, где живёт симпатичный, но грубый зайчонок по прозвищу Бука. Обитатели сказочного леса решают перевоспитать его и обращаются за помощью в этом нелёгком деле к зрителям.

Также 13 июня в 11.00 состоится спектакль «Три поросёнка» (0+). На сцене Амурского колледжа искусств и культуры развернётся история борьбы дружных поросят со злым Серым волком. Сказка напомнит детям, как важны трудолюбие, ответственность и, конечно, дружба – ведь рядом с хорошим другом никакие волки не страшны.

Познаем и играем

Помимо всего прочего, в Благовещенске пройдет еще много интересных мероприятий. Вот некоторые из них:

Вечерняя экскурсия в фонды музея (12+)

10 июня, 18.00

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

Настольные игры (6+)

11 июня, 11.00 – 18.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 131/1

Квест по экспозиции «Чердак. Истории» (12+)

11 июня, 14.00

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

Автобусная экскурсия (6+)

11 июня, 18.00

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

Мастер-класс по созданию сувенира к празднику (6+)

12 июня, 14.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 131/1

Мастер-класс члена Творческого союза художников России в Хабаровске Евгения Савченко (12+)

12 июня, 11.00

Музей-мастерская А. Тихомирова

ул. Пионерская, 14

Викторина (6+)

12 июня, 15.00

Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216

Мастер-класс по росписи шкатулки (12+)

12 июня, 16.00

Выставочный зал Благовещенска

ул. 50 лет Октября, 2/2