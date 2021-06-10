Казачьи гуляния и зрелищные скачки: куда сходить на выходных в Благовещенске

Праздничная программа вернёт гостей ипподрома в давние времена
Фото: Иван МАКЕЕВ
«Казачьи гулянья» (0+) – праздник под таким названием пройдёт на Благовещенском ипподроме 12 июня. В этот день амурчан ждут джигитовка, скачки, работа интерактивных площадок, концерт и мастер-классы.
Перенестись в прошлое
Праздничная программа вернёт гостей ипподрома в давние времена: театр огня «Одержимые» и центр изучения истории для детей и молодёжи «Летопись» помогут всем желающим овладеть приемами письма глаголицей и кириллицей на восковых дощечках и тушью. Также можно будет изготовить своими руками сувениры в технике резьбы и росписи по дереву, сыграть в средневековые игры.
Связь с народными традициями и современный авторский подход в своем творчестве продемонстрируют также умельцы из Благовещенска. Выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства дополнит и общую картину праздника
Важное место во время гуляний будет отведено казачьей культуре и традициям. Амурское окружное казачье общество представит на выставке шашки, нагайки, арапники, волчатки и другое традиционное казачье оружие. Также запланированы обучающие и демонстрационные мастер-классы по фланкировке (непрерывное вращение шашкой – Ред.), рубке лозы и др.
Кроме того, на ипподроме с казачьими песнями выступит Амурский народный хор.
Зрелищные скачки
Самой зрелищной частью праздника обещает стать джигитовка и показательные соревнования по скачкам конноспортивного клуба «Аллюр». Особенно интересно будет посмотреть джигитовку: во время неё наездник не просто скачет на лошади, но выполняет акробатические трюки.
Во время выступления спортсменов можно будет оценить новые возможности Благовещенского ипподрома, который открылся после ремонта в конце мая. Для любительского направления верховой езды и конного спорта Приамурья это важное событие.
Благодаря выгодному расположению ипподрома конноспортивный клуб «Аллюр» сможет более успешно развивать свои проекты, проводить индивидуальные занятия, в том числе под руководством мастера джигитовки Эльбруса Дзобаева.
Как попасть
Вход на мероприятие свободный. Однако всем посетителям необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Праздничная программа начнётся в 12.00 12 июня.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Любителей футбола зовут на турнир
Команды выйдут на поле стадиона «Амур» в субботу
Также 12 июня в Благовещенске будет разыгран кубок турнира по мини-футболу «Содружество» (6+). На поле стадиона «Амур» выйдут команды национально-культурных объединений Приамурья.
В частности, соревноваться будут команды Совета молодежи коренных малочисленных народов Севера Амурской области, Азербайджанского национально-культурного общества «Араз», Таджикского национально-культурного центра «Дусти». В соревнованиях также примут участие представители национально-культурной Ассоциации узбеков и узбекистанцев Амурской области, регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России».
Турнир объединит около ста участников. По правилам игры в мини-футбол, на поле одновременно выйдут вратарь и четыре игрока команды, при этом состав команд не ограничен, как и количество замен.
По итогам соревнований победитель будет награжден кубком и дипломом, команды, занявшие второе и третье место – дипломами, всем командам-участницам вручат памятные призы.
Турнир стартует в 11.00 в субботу, 12 июня, на стадионе «Амур». Вход свободный, необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
На поле стадиона «Амур» выйдут команды национально-культурных объединений Приамурья
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
КУЛЬТПОХОД
Театр – детям
Какие кукольные спектакли можно посмотреть на выходных
Амурский областной театр кукол приглашает семьи с детьми на спектакли. На этих выходных юным зрителям готовы показать две сказки.
Постановку «Бука» (0+) сыграют 12 и 13 июня в 11.00 в Доме И. А. Котельникова. Действие спектакля разворачивается на лесной полянке, где живёт симпатичный, но грубый зайчонок по прозвищу Бука. Обитатели сказочного леса решают перевоспитать его и обращаются за помощью в этом нелёгком деле к зрителям.
Также 13 июня в 11.00 состоится спектакль «Три поросёнка» (0+). На сцене Амурского колледжа искусств и культуры развернётся история борьбы дружных поросят со злым Серым волком. Сказка напомнит детям, как важны трудолюбие, ответственность и, конечно, дружба – ведь рядом с хорошим другом никакие волки не страшны.
Познаем и играем
Помимо всего прочего, в Благовещенске пройдет еще много интересных мероприятий. Вот некоторые из них:
Вечерняя экскурсия в фонды музея (12+)
10 июня, 18.00
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
Настольные игры (6+)
11 июня, 11.00 – 18.00
Дом И. А. Котельникова
ул. Краснофлотская, 131/1
Квест по экспозиции «Чердак. Истории» (12+)
11 июня, 14.00
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
Автобусная экскурсия (6+)
11 июня, 18.00
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
Мастер-класс по созданию сувенира к празднику (6+)
12 июня, 14.00
Дом И. А. Котельникова
ул. Краснофлотская, 131/1
Мастер-класс члена Творческого союза художников России в Хабаровске Евгения Савченко (12+)
12 июня, 11.00
Музей-мастерская А. Тихомирова
ул. Пионерская, 14
Викторина (6+)
12 июня, 15.00
Дом И. А. Саяпина
ул. Амурская, 216
Мастер-класс по росписи шкатулки (12+)
12 июня, 16.00
Выставочный зал Благовещенска
ул. 50 лет Октября, 2/2