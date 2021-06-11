Коронавирус в Приамурье, последние новости на 11 июня 2021: общегородские выпускные в регионе отменены

Торжественные мероприятия пройдут только на базе школ Фото: архив

В Приамурье выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. У 20 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69%), у 9 – в виде пневмонии (31%). С нарастающим итогом зарегистрировано 22 931 случаев заражения.

Показатель заболеваемости составляет 2902,50 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки составил 0,1 %.

Всего обследовано на COVID 985 796 человек, в том числе за последние сутки – 2 104.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки зарегистрирована очередная смерть от коронавируса. Общее количество летальных исходов достигло 295.

Из больниц выписаны 22 пациента, за весь период побороть болезнь смогли 22 294 амурчанина.

Продолжают лечение 342 человека.

В Амурской области отменены общегородские выпускные. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом проведение массовых мероприятий амурским управлением Роспотребнадзора запрещено.

- В связи с действующими запретами выпускные вечера пройдут только на школьном уровне, – прокомментировали в отделе общего образования Минобрнауки Амурской области.